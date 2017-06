Microsoft maakt Office-apps beschikbaar in Windows Store

Apps & Software

Microsoft heeft zijn Office-pakket nu ook beschikbaar gemaakt via de Windows Store. Met de introductie van Windows 10 S, waarbij gebruikers geen applicaties zelf kunnen installeren, maar alleen vanuit de Windows Store moet het bedrijf ervoor zorgen dat het aanbod ook een beetje aantrekkelijk is. Een van de belangrijkste Windows-applicaties is nog steeds Microsoft Office. Dat pakket is nu in zijn geheel verkrijgbaar vanuit de Windows Store.

Met Windows 10 S heeft Microsoft een antwoord gevonden op Google’s Chrome OS. De licentieprijs van Windows 10 S is extreem goedkoop gemaakt zodat fabrikanten zeer goedkoop laptops en desktop pc’s in de markt kunnen zetten die goed genoeg zijn voor de meeste standaard zaken. Chrome OS is echter ook enorm veilig doordat het besturingssysteem niet aangepast kan worden en er alleen apps uit de Chrome Web Store kunnen worden geïnstalleerd waar Google de nodige beveiligingscontroles op los laat. Microsoft doet min of meer hetzelfde door in Windows 10 S de gebruiker de mogelijkheid te ontnemen om zelf handmatig applicaties te installeren, alles applicaties moeten vanuit de Windows Store worden geïnstalleerd. Staat een applicatie niet in de Windows Store, dan kan die niet draaien op Windows 10 S.

Willen gebruikers naar verloop van tijd toch applicaties kunnen installeren die niet in de Windows Store staan, dan hebben ze altijd nog de mogelijkheid om tegen betaling te upgraden naar Windows 10 Pro.

Microsoft heeft ervoor gekozen ook een actie te verbinden aan de beschikbaarheid van Office. Tijdens de previewperiode krijgen gebruikers een jaar lang gratis Word, Excel en Powerpoint. Daarna moeten gebruikers hier gewoon voor betalen. Het totale aanbod aan Office-apps zijn; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher en OneNote. Wel kunnen gebruikers alleen de 32bit-versie installeren, zijn COM add-ins geblokkeerd en wordt de OneNote-app geïnstalleerd en niet de OneNote 2016 desktop-editie.