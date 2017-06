AMD Radeon Vega Frontier Edition kost straks 1149 dollar

Hardware

De nieuwe AMD Radeon Vega Frontier grafische kaart is nu op diverse webshops te reserveren. De kaart moet nog officieel uitgebracht worden, maar de webshops onthullen al wat details. Zo blijkt de prijs op een hoge 1199 dollar, waarschijnlijk ook zo’n 1.199 euro, te liggen voor de goedkoopste versie.

De technologiesite VideoCardz ontdekte vermeldingen van zowel de watergekoelde als luchtgekoelde versies van de grafische kaart op de sites van het Britse Scan en Amerikaanse SabrePC. De luchtgekoelde versie is het goedkoopst en kost 1.199 dollar, of 1.139 pond. De watergekoelde versie is nog een stuk duurder, met een prijskaartje van 1.799 dollar of 1.656 pond.

Beide kaarten beschikken over 16 gigabyte van HBM2 werkgeheugen, 4096 streamprocessoren, 64 rekeneenheden, 483 GB/s aan geheugenbandbreedte, 13,1 TFLOPS van peak single-precision rekenprestaties, 26,2 TFLOPS van peak double-precision rekenprestaties, drie DisplayPort 1.4 HBR3/HDR-ingangen en een enkele HDMI-ingang. Geen van de kaarten zijn geklokt, dus die snelheden ontbreken op de twee websites.

AMD liet in het verleden al eens weten dat het prijskaartje zo hoog zou komen te liggen omdat de krachtige kaarten enkel gericht zijn op ingenieurs, ontwerpers en wetenschappers. Gamers behoren dus niet tot de doelgroep van deze dure grafische kaart, al zullen er vast gamers zijn die wel zoveel geld overhebben voor de apparaten. Of ze er ook profijt van hebben is echter nog maar de vraag, de kaarten zijn waarschijnlijk geoptimaliseerd voor zakelijke toepassingen en niet zozeer voor gaming.

Naar verluidt is de AMD Radeon Vega Frontier vanaf 27 juni te koop, al vinden we die informatie niet terug op de sites van de twee webshops.