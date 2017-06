IBM voegt identiteitsmanagement toe aan Cloud Identity Connect

Networking

IBM Cloud Identity Connect introduceert binnenkort single sign on (SSO) als mogelijkheid voor zijn applicaties. Nu kunnen werknemers die bijvoorbeeld vanaf een afstand werken door slechts één keer in te loggen toegang krijgen tot alle applicaties die ze nodig hebben.

SSO dient volgens CloudPro om ervoor te zorgen dat medewerkers snel aan de slag kunnen gaan. Werknemers hoeven dan slechts eenmaal in te loggen om toegang te krijgen tot alles wat ze nodig hebben, van cloudapplicaties tot programma’s die enkel draaien op on-premise servers. Welke apps gebruikers in één keer toegang toe krijgen is in te stellen door de admin.

De dienst moet het makkelijker maken om in deze tijd van flexwerk op meerdere locaties te kunnen werken. Tegelijk garandeert IBM de veiligheid door identiteitsmanagement centraal te stellen in de Cloud Identity Connect-dienst.

“Bedrijven moeten identiteit overal doorheen weven,” legt Jason Keenaghan, directeur van strategisch management, IAM enFraude bij IBM Security. “Cloud Identity Connect maakt het makkelijker dan ooit tevoren voor klanten om productiviteit en efficiëntie te bevorderen, maar helpt tegelijk garanderen dat hun bedrijf veilig is en effectief de transitie naar de cloud kan maken.”

De stap van IBM is een goede en tevens een belangrijke. Vooral voor grote bedrijven die al hun data naar de cloud verhuizen, is het van groot belang dat medewerkers probleemloos toegang hebben tot cruciale gegevens. Daarin is security natuurlijk van groot belang, want je wil niet dat ongewenste partijen toegang krijgen tot gevoelige data. Tegelijk lost identiteitsmanagement zoals IBM dat nu introduceert met Cloud Identity Connect veel op: het van een afstand toegang krijgen tot data is makkelijker, maar tegelijk ook veiliger door specifieke toegangen.