Microsoft brengt vanaf deze herfst twee feature updates naar Windows Server

Eerder dit jaar kondigde Microsoft nog aan dat er voortaan tweemaal per jaar een grote update komt voor Windows 10 en Office. Die updates brengen veel nieuwe functies en mogelijkheden naar de software. Nu heeft het Windows Server team laten weten eenzelfde patroon te volgen.

De bedoeling is om elk jaar twee feature updates uit te brengen; eentje in de herfst en eentje in de lente. Daarmee volgt dat team een soortgelijke cyclus als de teams van Windows 10 en Office. Wat Windows 10 betreft is Microsoft daar afgelopen lente mee begonnen, door de Creators update uit te brengen en meteen de Fall Creators Update aan te kondigen.

Door elk jaar met twee feature updates te komen, kunnen klanten sneller gebruikmaken van nieuwe functies. Het past ook binnen de uitgesproken intentie van Microsoft om het updatebeleid rond al zijn software zoveel mogelijk gelijk te trekken. Zo moeten alle verschillende platformen eenzelfde look en feel krijgen. Daarvoor ontwierp Microsoft het Fluent Design. Het gelijktijdig updaten van alle grote softwareprogramma’s van het bedrijf past binnen die plannen. Microsoft laat weten dat elke zes maanden binnen het zogenaamde ‘Semi-annual Channel’ een nieuwe release uitgebracht wordt. Elk daarvan wordt gedurende achttien maanden ondersteund.

Overigens liet Microsoft weten dat er binnenkort al wat veranderingen komen naar Windows Server. Op basis van klantenfeedback zal het de functionaliteit voor infrastructuur-gerelateerde rollen uit Nano Server halen. Verder raadt het klanten aan de Server Core installatie-optie te gebruiken, waarin alle rollen en features zitten. Microsoft blijft tijd en energie steken in Nano Server, en blijft dat verfijnen voor container-based development. De nieuwe update zal de grootte van Nano Server images met 50 procent doen krimpen.