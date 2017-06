LG onthult nieuwe UltraWide monitor met verversingssnelheid van 166Hz

Hardware

LG heeft vandaag de nieuwe curved UltraWide gaming monitor (modelnummer 34UC89G) aangekondigd. Het 34-inch scherm beschikt over een verversingssnelheid van 166Hz en is daarmee ideaal voor gamers, maar ook voor bijvoorbeeld designers of videobewerkers.

Het 34-inch LG-scherm is voorzien van Full-HD resolutie en beschikt zodoende over 2560 bij 1080 pixels. De aspect ratio van het scherm bedraag 21:9 en het scherm beschikt over Nvidia G-Sync display technologie. Het is verder een IPS-paneel dat tot 99% van de sRGB-kleuren weer kan geven en zelfs goed werkt met grote kijkhoeken. Voor de gamer zijn er drie speciale modi toegevoegd:

Black Stabilizer: bij het spelen van FPS of RTS-games, verbetert de Black Stabilizer modus de zichtbaarheid, zelfs in duister scènes. Dit staat de monitor toe direct de duisterste gebieden waar te nemen en staat spelers toe gemakkelijker hun tegenstanders te vinden, waar ze zich ook verbergen.

Dynamic Action Sync: deze modus dient ter minimalisering van de inputlag en zou gebruikers bij het spelen van vlotte actiespellen moeten helpen hun tegenstanders snel te vinden en te verslaan.

Crosshair: is de laatste extra functie die LG toevoegt aan dit display. Hierbij verschijnt er een richtpunt in het centrum van het scherm, zodat de speler een mikpunt heeft bij het schieten in FPS-games.

De LG 34UC89 kost op Amazon.com 997 dollar. In Nederland is het nieuwe scherm nog niet verkrijgbaar, maar zal het vermoedelijk ongeveer even duur worden in euro’s.