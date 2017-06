Amazon neemt Whole Foods over voor 13,7 miljard dollar

Business

Amazon neemt de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods over voor maar liefst 13,7 miljard dollar. Dat heeft de webgigant vandaag laten weten. Technisch gezien gaat het overigens om een fusieovereenkomt, waarbij Amazon de schulden van Whole Foods overneemt en een vast bedrag per aandeel neertelt.

De deal is nog niet helemaal goedgekeurd door de betreffende Amerikaanse autoriteiten en de aandeelhouders van de supermarktketen, maar verwacht wordt dat dit later dit jaar nog geregeld is. Amazon-oprichter en CEO Jeff Bezos kijkt in elk geval uit naar de fusie.

“Miljoenen mensen houden van Whole Foods Market omdat ze het beste natuurlijke en biologische voedsel te bieden hebben, en omdat ze gezond eten leuk maken,” aldus Bezos in een statement. “Whole Foods Market bevredigt, verrast en voedt al bijna vier decennia lang klanten en hebben fantastisch werk verricht, waar wij mee verder willen gaan.”

Whole Foods behoudt zijn hoofdkwartier in Austin, Texas en CEO John Mackey blijft ook aan de top. “Deze samenwerking is een kans om de waarde voor Whole Foods Market aandeelhouders te maximaliseren, maar tegelijk onze missie uit te breiden en de hoogste kwaliteit, beste ervaring en het grootste gemak en innovatie naar onze klant te kunnen brengen.”

Amazon zal de samenwerking vermoedelijk gebruiken om zijn eigen concept voor supermarkten zonder kassapersoneel breder uit te rollen. Het opende de afgelopen tijd al kleine fysieke winkels, waaronder een boekhandel en een experimentele supermarkt waar klanten hun boodschappen zelf kunnen scannen. Het bedrijf onderzoekt verder sinds december de mogelijkheid om 2.000 locaties te openen in de Verenigde Staten en wil dat wellicht op deze manier voortzetten.

Naar het schijnt komen die kassaloze supermarkten overigens ook naar Europa. De Amerikaanse onderneming vroeg vorige maand patent aan op een aantal slogans voor de Europese markt. Die slogans hintten er toentertijd al naar dat het zou gaan om een kassaloze supermarkt.