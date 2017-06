Microsoft presenteert draadloos Modern Keyboard met vingerafdrukscanner

Hardware

Microsoft heeft vandaag, zonder daar al teveel ruchtbaarheid aan te geven, de Modern Keyboard onthuld. Het gaat om een toetsenbord met ingebouwde vingerafdrukscanner. Die scanner is overigens niet direct zichtbaar; Microsoft noemt het een “verborgen vingerafdruksensor”.

De sensor bevindt zich naast de alt-knop en maakt inloggen op Windows-apparaten via Windows Hello makkelijker. Waarom Microsoft de sensor precies “verborgen” noemt weten we niet precies, want hij is gewoon zichtbaar als een extra knopje met daar een vingerafdruksymbool. Het is dus meteen duidelijk waarvoor de knop dient.

De behuizing van de Modern Keyboard bestaat uit aluminium, waardoor het een licht en tegelijk robuust geheel geworden is. Het toetsenbord, dat met kabel en in een draadloze variant beschikbaar is, weegt slechts 419,3 gram. Voor de draadloze verbinding is het toetsenbord voorzien van Bluetooth-verbinding. De accessoire werkt op twee AAA-batterijen, die tot twee maanden mee kunnen.

Het Modern Keyboard werkt niet alleen met Windows 10, maar ook met Windows 8 en 8.1, en Microsoft Windows 10 Phone. Ook op andere besturingssystemen werkt het; Microsoft noemt Android 4.4.2 tot 5.0, Mac OS 10.10.5/10.11.11 en 10.11.4 en iOS 8.1 tot 9.2.1.

Bij het toetsenbord hoort ook een muis, de Modern Mouse, die ontworpen is op basis van de Surface Mouse. Deze accessoire is enkel in een draadloze variant beschikbaar en kost 50 dollar. Deze muis heeft verder dezelfde eigenschappen als de Surface Mouse.

Het toetsenbord kost in de Verenigde Staten 130 dollar. Voorlopig is hij nog niet verkrijgbaar, al kunnen bestellingen wel al geplaatst worden. Het is nog even de vraag hoe lang het duurt voordat het apparaat in Nederland op de markt wordt gebracht. De Modern Mouse kost overigens 50 dollar.