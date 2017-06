Samsung heeft helderheidsproblemen bij display met geïntegreerde vingerafdrukscanner

Mobile

Samsung zou er net als Apple hard aan werken om een vingerafdrukscanner in het scherm van een smartphone te verwerken. De ontwikkeling van die technologie schijnt lang niet zo voorspoedig als gehoopt te lopen en daarom zou Samsung het in elk geval niet in zijn Samsung Galaxy Note 8 integreren. Een insider geeft nu context rond die beslissing.

Op Phone Arena lezen we dat een bron bekend met Samsung stelt dat er problemen met de helderheid van het scherm zijn, waar de vingerafdrukscanner geïntegreerd is. Dat deel van het scherm zou een stuk feller zijn dan de rest, waardoor het er wat vreemd uit komt te zien. Om deze reden zou Samsung er dan ook voor kiezen om de technologie voorlopig niet uit te rollen naar zijn smartphones.

Ook stelt de site dat Samsung zijn Galaxy Note 8 later zal introduceren dan normaal het geval is. Het Zuid-Koreaanse bedrijf zou geen risico’s meer willen nemen na de recente problemen met de Galaxy Note 7. Daarom voert Samsung naar het schijnt nog uitgebreidere veiligheidsproeven uit met onder meer de batterijen van de toestellen.

Om die reden zou het toestel naar het schijnt in september aangekondigd worden, in plaats van augustus zoals normaal het geval zou zijn. Van de smartphone zijn verder nog maar weinig details bekend. Het zou gaan om een 6,3-inch gebogen display dat nagenoeg randloos moet worden, net als de Galaxy S8.