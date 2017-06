WordPress 4.8 is beschikbaar; Wat is er nieuw?

Apps & Software

Mensen die regelmatig bloggen zullen het waarschijnlijk al gemerkt hebben: WordPress 4.8 is onlangs beschikbaar gesteld en er zijn enkele interessante verbeteringen. Deze update biedt vooral meer functionaliteit aan mensen die minder technisch onderlegd zijn.

WordPress 4.8, ook wel ‘‘Evans’‘ genoemd, is nu verkrijgbaar als download of update in je WordPress-dashboard. Natuurlijk bevat deze nieuwe versie enkele noemenswaardige vernieuwingen. In dit artikel hebben we de vijf belangrijkste verbeteringen verzameld:

De mogelijkheid om afbeeldingen toe te voegen zonder code:

Het is nu mogelijk om een afbeelding in te voegen binnen het widget zonder daarvoor een code of WordPress-plugin te gebruiken. Ideaal voor mensen die weinig verstand hebben van codes.

De mogelijkheid om video’s en audio toe te voegen zonder code:

Ook audio en video zijn nu toe te voegen zonder code. Met de nieuwe Video Widget kun je moeiteloos een audio- of videobestand invoegen vanuit je mediabibliotheek. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om een welkomstboodschap op je homepage te zetten.

Visuele tekstbewerker voor tekstwidgets

WordPress 4.8 heeft de visuele tekstbewerker toegevoegd aan de standaard tekstwidgets, hierdoor kan je nu opgemaakte tekst tonen in deze standaard tekstwidgets.

Een verbeterde link-functie

Het bewerken van links binnen je site is een stuk makkelijker geworden. Het is nu mogelijk om anchor tekst aan te passen zonder dat je de link opnieuw in hoeft te voeren. Dit zal ongetwijfeld voor veel mensen een tijdsbesparing zijn.

Een agenda van WordPress evenementen

Deze nieuwe sectie in je WordPress-dashboard houdt je op de hoogte van WordPress gerelateerde evenementen in je omgeving.

Met deze nieuwe functies is het raadzaam om eens te checken of je huidige plug-ins nog wel nodig zijn. Er zullen er misschien een aantal bij zitten die je nu beter kunt deactiveren. Het hebben van teveel plug-ins zorgt er namelijk voor dat je site langzamer kan worden. Daarom is het aan te raden selectief te zijn in welke plug-ins je gebruikt.