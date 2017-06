Google vertrouwt op KI en menselijk toezicht voor bestrijding online extremisme

Networking

Google en YouTube staan onder grote druk om online extremisme harder te bestrijden. Nu heeft Google een inkijkje gegeven in zijn plannen om dat te doen. De technologiereus onderneemt vier concrete stappen om de strijd tegen terroristische content te winnen. Het gaat dan vooral om technologische verbeteringen van zijn systemen, en een menselijk element.

Dit meldt Google in een blog over de bestrijding van terrorisme. De bedoeling is om zoveel mogelijk extremistische content op te laten speuren door kunstmatige intelligentie, maar de delen die technologie mist door mensen op te laten lossen. Om te beginnen steekt Google meer energie in onderzoek naar technologie die terroristische video’s automatisch kan herkennen en verwijderen. Ook breidt Google zijn anti-radicaliseringssysteem uit. Dat toont bijvoorbeeld anti-extremistische reclames aan mensen met extremistische neigingen.

Maar de belangrijkste stap die Google onderneemt, is het “gigantisch uitbreiden” van het aantal mensen dat bijvoorbeeld werkt binnen het YouTube Trusted Flagger programma. Op die manier zou terroristisch materiaal sneller opgespeurd moeten worden en ook makkelijker aangepakt worden. Verder werkt Google onder meer samen met anti-extremistische groepen die kunnen helpen bij het identificeren van content die bijvoorbeeld terroristen werft. Google gaat tot slot een ‘harder’ standpunt innemen met betrekking tot video’s die het beleid overtreden en die eerder als ongewenst markeren. Daardoor kunnen video’s veel minder snel gevonden worden en kan er ook geen geld mee verdiend worden.

In zekere zin zijn deze plannen een uitbreiding van Google’s voortdurende pogingen om internetextremisme te bestrijden. Het is tegelijk voor het eerst dat een bedrijf een concreet stappenplan presenteert, waaruit blijkt wat het precies onderneemt om terrorisme te bestrijden. De grote vraag is natuurlijk of dit genoeg gaat zijn: het gigantische aantal video’s dat dagelijks verschijnt op YouTube maakt het logisch om te verwachten dat er ook video’s door het net blijven glippen.