ACM: Voorlopig raken 06-nummers niet op

Enige jaren geleden werd er nog gewaarschuwd: Nederland zo wel eens zonder 06-nummers kunnen komen te zitten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zegt nu dat er voorlopig geen gevaar is dat de 06-nummers op gaan. Er blijft wel druk op de voorraad nummers die de ACM uit kan geven.

Het probleem zit volgens de ACM in het feit dat de behoefte aan 06-nummers blijft groeien. Er zijn steeds meer verschillende toepassingen waar een telefoonnummer voor nodig is en dat zet druk op de beschikbaarheid. Zodoende was vorig jaar bijna 91 procent van alle beschikbare nummers voor mobiele telefonie al vrijgegeven. De stijging werd enkel afgeremd door het instellen van de 097-reeks voor machine-to-machine toepassingen en het toezicht op correct gebruik van de nummers. Die 097-nummers worden gebruikt voor pinautomaten en tablets en andere apparaten met een mobiele internetverbinding.

De ACM heeft in totaal 60 miljoen 06-nummers beschikbaar voor mobiele telefonie. Het gaat om nummers in de reeks 06-1 tot en met 06-5 en 06-8. Afgelopen jaar werden enkel nummers in die laatste reeks vrijgegeven. Verder zijn drie van die nummerblokken al vol: 06-1, 06-2 en 06-4. In de andere blokken blijft minimale ruimte beschikbaar. Zo zijn er in de 06-3 reeks nog 1,34 miljoen nummers beschikbaar en in de 06-5 reeks nog 1,4 miljoen. Van 06-8 zijn er nog de meeste vrij, zo’n 2,5 miljoen.

De ACM stelt tot slot dat de druk groot is, maar het gevaar dat mobiele nummers opraken voorlopig minimaal is. Dat komt door de genomen maatregelen, maar het aantal nieuwe toepassingen voor 06-nummers blijft de boel wel onder druk zetten.

