Conceptbeelden geven indruk van mogelijke Surface Phone

Mobile

Recent lanceerde Microsoft weer een reeks nieuwe Surface-producten. Daardoor zijn er nu een desktop, tablet, 2-in-1 en een laptop beschikbaar van de technologiereus. Wat ontbreekt in dat mooie rijtje is een smartphone. Daar werkt het bedrijf wel aan en vandaag is iets meer duidelijk geworden wat de toekomst mogelijk brengt.

Een tijd geleden vertelde CEO Satya Nadella dat de volgende Windows-telefoon geen gewone smartphone zou worden. Veel meer duidelijkheid kwam er toen niet en nu sprak Business Insider met Surface-manager Ryan Gavin. Hij vertelde dat de Surface Phone “niet zal lijken op hoe we tegenwoordig denken over telefoons.” Veel meer vertelde hij niet, maar conceptfoto’s op basis van recente Microsoft-patenten bieden wel enige context van wat we kunnen verwachten.

Enige tijd geleden kreeg Microsoft namelijk het patent op een apparaat met een opvouwbaar scherm. Ryan Smalley dat patent tot leven voor de site Behance. Het meest interessante aan de concepten die Smalley maakte, is het opvouwbare scherm en de mogelijkheden daarvan. Hij ziet een toekomst voor zich, waarbij mensen hun tablet in een telefoon kunnen omtoveren en omgedraaid. Dat allemaal dankzij het centrale scharnierpunt, waar Microsoft recent dat patent op kreeg.

De intentie van Microsoft met de Surface-producten is de afgelopen tijd duidelijk geworden. Het bedrijf maakt high-end producten met daar de nieuwste versie van Windows op. Die dienen als een soort showcase voor andere bedrijven om te laten zien wat er allemaal mogelijk is met Windows en vermoedelijk ook om wat nieuwe flair te geven aan het merk.

Een smartphone behoort ook tot die producten, al lijkt de missie om het bijvoorbeeld op te nemen tegen Android en iOS bij voorbaat al verloren. Binnen die context past dan ook eigenlijk een eerdere opmerking van Satya Nadella, namelijk at Microsoft zijn producten moet onderscheiden door nieuwe categorieën uit te vinden. Een Surface Phone heeft enkel zin als Microsoft dat kan bewerkstelligen en een toestel met opvouwbaar scherm – een soort mobiele 2-in-1 dus – zou een ideale eerste stap zijn.