‘Samsung Galaxy Note 8 wordt op 26 augustus onthuld’

Het gerucht gaat dat Samsung op 26 augustus zijn Galaxy Note 8 presenteert. Het Zuid-Koreaanse bedrijf doet dat dan iets later dan de Note 7, die op dat moment bijna dertien maanden eerder aan de wereld gepresenteerd werd.

Dit melden bronnen van de Zuid-Koreaanse website Naver. Eerder ging er juist het verhaal dat Samsung de smartphone nog later zou presenteren, namelijk in september tijdens de IFA in Berlijn. Dat lijkt nu dus niet waar te zijn; Samsung zou de telefoon in augustus tijdens een speciaal evenement in New York presenteren.

De voornaamste reden voor de presentatie in augustus zal liggen in het feit dat Apple een maand later komt met zijn iPhone 8. Samsung zal dat voor willen zijn, om zijn telefoon wat meer ruimte in de spotlights te geven. Er hangt ook veel af van de ontvangst van de smartphone, want Samsung wil de problemen die de Note 7 kenmerkten het liefst doen vergeten.

Lange tijd was er dan ook het verhaal dat Samsung ervoor had gekozen de Note 8 van een vingerafdrukscanner in het scherm te voorzien. Dat bleek gisteren niet gelukt te zijn, omdat er helderheidsproblemen waren. De plek waar de vingerafdrukscanner in het scherm zit, zou nog een stuk feller zijn dan de rest van het scherm. Om die reden zou nu geprobeerd worden die technologie klaar te krijgen voor de Samsung Galaxy S9, die naar verwachting in februari 2018 gepresenteerd wordt.

De Samsung Galaxy Note 8 is naar het schijnt voorzien van een 6,3-inch gebogen scherm, dat net als dat van de Galaxy S8 nagenoeg randloos moet zijn.