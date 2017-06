Dropbox breidt netwerk uit voor versnelde toegang tot bestanden

Networking

Dropbox heeft nieuwe ontwikkelingen aangekondigd bij de pogingen die het al onderneemt om zijn dienst sneller te maken. Als onderdeel van het Magic Pocket project, wordt een nieuwe proxy stack uitgerold.

De cloudopslag-provider stelt dat het een eigen proxy stack ontwikkeld en uitgerold heeft, gebaseerd op een open-source infrastructuur, en die al in Noord-Amerika actief is. Het resultaat daarvan is dat de snelheid waarmee netwerk en computer kunnen synchroniseren groter is, en dat de netwerkkosten ongeveer met de helft gereduceerd zijn.

De komende maanden zal Dropbox vijf nieuwe regionale accelerators inschakelen in vijf belangrijke locaties: Sydney, Miami, Parijs, Madrid en Milaan. Eind 2017 verwacht Dropbox een totale infrastructurele voetafdruk te hebben van 25 faciliteiten, verspreid over tien landen in vier continenten. Daardoor zou de opslag uitgerold moeten zijn naar gebruikers wereldwijd.

De uitrol van de nieuwe proxy stack is een volgende stap in het Magic Pocket project van Dropbox. Dat is het werk dat binnen Dropbox verricht wordt in een poging de prestaties en betrouwbaarheid van zijn netwerk te verbeteren. Volgens Dropbox is Magic Pocket bovenal op gebruikers van Dropbox Business.

“Sinds we begin 2015 gestart zijn met het uitbreiden van onze infrastructurele voetafdruk, hebben we de netwerkkosten buiten Noord-Amerika gehalveerd, en tegelijk onze syncsnelheden wereldwijd met wel 300 procent vergroot,” aldus Dan Williams, hoofd product engineering bij Dropbox, in een statement.

“Dit is mogelijk omdat we een wereldwijd privénetwerk uitgerold hebben, dat ons toestaat om het complexe web van tussenbedrijven die het internet regelen te vermijden. We versturen data dus direct via onze eigen cloudinfrastructuur.”