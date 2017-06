Microsoft en Accenture ontwikkelen ID-systeem op basis van blockchain

Business

Accenture en Microsoft hebben een prototype voor een digitale identiteit ontwikkeld met behulp van blockchain-technologie. De ontwikkeling daarvan is onderdeel van een humanitair project, waarbij er voor 2020 een legale ID gegeven moet worden aan meer dan 1,1 miljard mensen wereldwijd, waaronder 7 miljoen vluchtelingen.

Dit blijkt uit een bericht op de site ZDNet. Daar wordt het prototypesysteem omschreven. Het combineert bepaalde biometrische gegevens van een persoon – waaronder de vingerafdruk en een irisscan – met blockchain. Dat laatste is database-software waarbij data-items zeer veilig bijgehouden kunnen worden. De fraudegevoeligheid hiervan is erg laag, doordat er binnen het systeem gegevensuitwisseling plaatsvindt en informatie aan de hand daarvan gecontroleerd wordt.

Het systeem van Microsoft en Accenture werd deze week tijdens de ID2020 conferentie onthuld, een publiek-privaat consortium van bedrijven die samenwerken aan de realisering van doelen gesteld door de Verenigde Naties. Zodra de tool operationeel is, zouden vluchtelingen bij grensovergangen hun ID moeten kunnen laten zien op hun smartphone. Op die manier kunnen ze gemakkelijk bewijzen van een vluchtelingenkamp te komen en in aanmerking te komen voor hulp.

Middels de software kunnen individuen dus op eenvoudige wijze hun identiteit bewijzen en toegang krijgen tot basisdiensten zoals onderwijs en gezondheidszorg. In de aankondiging laat Accenture weten dat hierin ook precies de bedoeling van het systeem ligt. “Ruwweg een zesde van de wereldbevolking kan niet deelnemen aan cultureel, politiek, economisch en sociaal leven, omdat ze niet beschikt over basisinformatie: Gedocumenteerd bewijs van hun bestaan.”

Het vaststellen van identiteit is dan ook precies wat nodig is, niet alleen voor onderwijs en gezondheidszorg, maar ook om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot een bankrekening, tot een mobiel abonnement, een huis en andere voorzieningen. Binnen het prototype wordt data niet opgeslagen op een centraal systeem, maar zoals het hoort bij blockchain gedecentraliseerd.

“Ons prototype is persoonlijk, privé en draagbaar,” stelt David Treat. “Het stelt individuen ertoe in staat toegang te krijgen tot passende informatie indien ze dat nodig hebben, en zo kunnen ze die informatie ook delen, zonder zich druk te hoeven maken om het gebruiken of verliezen van papieren documentatie.”

Het prototype van Microsoft en Accenture is gebouwd op basis van het Unique Identity Service Platform van Accenture, dat op zijn beurt weer draait op basis van het cloudplatform Azure.