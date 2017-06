De voorpagina van het internet is 1,7 miljard dollar waard

Business

Reddit, dat zichzelf de ‘voorpagina van het internet’ noemt is momenteel op zoek naar een nieuwe investering. Voor deze investering is het bedrijf gewaardeerd op 1,7 miljard dollar, een forse stijging want vorig jaar was Reddit goed voor een waardering van 500 miljoen dollar. Het grootste probleem voor Reddit is het gebrek aan een verdienmodel, waarom het geld moet ophalen bij investeerders.

Reddit is voor internetbegrippen een oud bedrijf (opgericht in 2005). Op de website kan je links plaatsen naar internetberichten of social media waarna gebruikers jureren hoe populair de pagina is. Daarnaast zijn er diverse categorieën, ‘subreddits’ genaamd voor bijvoorbeeld sportnieuws of politiek. Ondanks de duizelingwekkende cijfers, in 2017 542 miljoen unieke bezoekers per maand en 4e best bezochte website ter wereld, laat het verdienmodel te wensen over.

Welke commerciële problemen kent Reddit?

De levensloop van een internetbedrijf kent eigenlijk twee mogelijke richtingen. Ofwel na een korte periode wordt het bedrijf verkocht of gaat het failliet bij gebrek aan verdiensten. De andere route is dat het bedrijf winstgevend wordt en (vaak) enorm groeit. Reddit zit daar tussenin. Een eerdere overname mislukte en de huidige eigenaren (en aanvankelijke oprichters) hebben nog geen verdienmodel geïntroduceerd waarmee ze zelfvoorzienend zijn.

Hier zijn drie hoofdredenen voor aan te wijzen:

Het bedrijf hecht aan privacy en registreert dus geen bezoekersgegevens die verkocht kunnen worden.; De bezoekers van Reddit zijn kritisch en zijn geen voorstander van sponsoring. Hierdoor gebeurde het eerder dat sponsors juist negatief benaderd werden of geadverteerde content steevast werd genegeerd, waardoor de adverteerder niet op de beloofde hoofdpagina komt.; Door het hoge aantal gebruikers is veel servercapaciteit nodig. Daarnaast kunnen mensen anoniem en vrij commentaar geven. Hierdoor is een groot aantal moderators nodig. Geschat wordt dat de bedrijfskosten rond 4 miljoen dollar per maand liggen.

Hoe wil Reddit rendabel worden?

Ondanks de afkeer voor commercie zien de oprichters nu ook in dat Reddit rendabel moet worden. Het betaalde lidmaatschap “Reddit Gold” is een eerste stap. Daarnaast wil men meer tools gaan bieden aan uitgevers en nieuwsmakers. Ook wil men zich meer op de mobiele markt richten. Exacte plannen zijn echter nog niet bekend. Wel is duidelijk dat hoe meer partijen investeren in Reddit, de groter de roep gaat worden om verdienmodellen. De partijen die investeren willen ook een keer hun geld terug.