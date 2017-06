OnePlus toont voor presentatie nieuwe foto OnePlus 5

Mobile

OnePlus heeft voor de officiële onthulling van zijn nieuwe telefoon, foto’s laten zien in een reclame. Het Chinese bedrijf toonde tijdens een cricketwedstrijd van India vs. Pakistan een foto van het toestel. Die maakt duidelijk wat het ontwerp van de smartphone wordt, en dat die een dubbele camera krijgt.

Onderstaand beeld toont een matzwarte telefoon met duidelijk afgeronde hoeken. Onderop de voorkant zien we een traditionele thuisknop, waar zeer waarschijnlijk een vingerafdrukscanner in zit. Verder zien we op de achterkant van de OnePlus 5 een dubbele camera, een nieuwe trend in de smartphonewereld. Die configuratie moet ervoor zorgen dat foto’s helderder zijn, een beter contrast bieden en in donkere situaties voor mooiere beelden zorgen.

De OnePlus 5 zou de duurste telefoon van het Chinese bedrijf tot nu toe worden. Verwacht worden kosten van zo’n 450 tot 500 euro. Daarmee blijft het bedrijf wel voldoen aan zijn eigen ingezette lijn: een echt vlaggenschipmodel voor een lage prijs. De prijs komt dus sowieso lager te liggen dan bij soortgelijke concurrerende modellen, van onder meer Apple en Samsung.

De smartphone zou naar verluidt draaien op een Qualcomm Snapdragon 835-processor, beschikken over een USB-c ingang en een 3,5mm-ingang voor koptelefoons. De presentatie van de smartphone vindt over een uur of vijf plaats op YouTube. Vanaf morgen zijn er wereldwijd een aantal pop-up evenementen, waarbij de smartphone door het publiek uitgeprobeerd kan worden. Een van die events staat gepland voor Amsterdam, waar mensen naar de Daily Paper op de Bilderdijkstraat kunnen.