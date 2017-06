Apple, Samsung en Google grootste IT-dienstverleners 2016

Business

Wederom staat Apple bovenaan de lijst met de best verdienende IT-bedrijven. Het bedrijf zette maar liefst 218,1 miljard dollar om in 2016 met IT en componentverkopen, waarmee concurrent Samsung een dwerg lijkt met zijn omzet van 139,1 miljard dollar.

Dat meldt Gartner, het bedrijf dat jaarlijks dit soort rapporten publiceert. Volgens het bedrijf leverde Apple wel iets in ten opzichte van een jaar eerder, maar blijft het dus aan top. In 2015 was de totale omzet die Apple geboekt had op IT-diensten en componentverkopen namelijk nog 235 miljard dollar.

De nummer twee op de lijst van Gartner is zoals gezegd het Zuid-Koreaanse Samsung. Dat haalde 79 miljard dollar minder op dan Apple, maar bleef alsnog hangen op een nette 139,1 miljard dollar. Ten opzichte van een jaar eerder valt de omzetdaling ook wel mee, want in 2015 bedroeg die bij Samsung nog 142 miljard dollar. Daarmee leverde het dus minder in dan Apple in hetzelfde tijdsbestek.

Google staat op de derde plek van Gartner, met een omzet van 90,1 miljard dollar ten opzichte van 74,9 miljard dollar een jaar eerder. De top vijf wordt afgerond door Microsoft (85,7 miljard dollar) en IBM (77,8 miljard dollar). Beide bedrijven die de top afrondden, leverden iets in ten opzichte van andere jaren. Microsoft stond in 2015 nog op 88,1 miljard dollar en IBM op 79,6 miljard dollar.

De top drie

Volgens Gartner wist de top drie het nog goed te doen door op veel terreinen actief te zijn. Daarbij kan gedacht worden aan onder meer de clouddiensten, maar ook mobiele diensten van de bedrijven. Daardoor blijft hun positie voorlopig ook veilig denkt het onderzoeksbureau. Verder denkt Gartner dat ze alleen maar meer gaan groeien.

In 2021 zou 20 procent van alle activiteiten die een individu onderneemt verbonden zijn aan een van de zeven “digitale reuzen”, waaronder Google, Apple, Facebook, Amazon, Baidu, Alibaba en Tencent. Gartner denkt dat die bedrijven in essentie een soort poortwachters worden voor bedrijven die digitale producten aan de consument willen slijten.