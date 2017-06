Japanse overheid wil dat dispuut Western Digital en Toshiba bijgelegd wordt

Business

Een consortium dat onder meer bestaat uit een Japans overheidsfonds en de Japanse ontwikkelingsbank, wil dat Toshiba zijn dispuut met Western Digital bijlegt. Alleen als dat gedaan is, is het consortium bereid om te investeren in de chipdivisie van Toshiba. Anders is men namelijk bang voor mogelijke juridische risico’s.

Volgens Reuters is het consortium een van de belangrijkste kandidaten voor de overname van de chipafdeling van Toshiba. Voor overname is namelijk toestemming van de Japanse regering nodig en aangezien die deels zetelt in dit consortium, lijkt die toestemming automatisch zeker. Bronnen van het persbureau Reuters vertellen echter dat dit uiteindelijk afhangt van de vraag of er nog een dispuut is tussen de bedrijven.

De ‘ruzie’ komt voort uit het feit dat Western Digital voor de helft eigenaar is van de chipafdeling van Toshiba. Dat laatste bedrijf heeft dringend geld nodig en wil daarom zo snel mogelijk zijn aandeel in de chipafdeling van de hand doen. Met de miljarden die het daaraan overhoudt, zouden de problemen opgelost zijn.

Maar Western Digital is van mening dat het proces tot nu toe niet correct verlopen is. Allereerst stelt het dat Toshiba de chipafdeling heeft ondergebracht onder een losse divisie en dat zou niet zomaar zonder toestemming van Western Digitals dochterbedrijf SanDisk mogen. Tegelijk vindt Western Digital dat het inspraak hoort te hebben bij de gesprekken met overnamekandidaten en is het zelf ook een kandidaat. Western Digital bood in totaal 18 miljard dollar voor de divisie, om dan volledig eigenaar te kunnen worden van ’s werelds tweede grootste fabrikant van nandgeheugen.

De Japanse overheid stelt echter dat een overname enkel door een Japans bedrijf zou mogen gebeuren, om eventuele kennis binnen het land te kunnen houden. Daarom zou een overname door dat eerdergenoemde consortium ook binnen de wensen van de Japanse overheid vallen. Echter meldt Reuters dat dit enkel doorgaat als Western Digital zijn zaak bij het arbitragehof in de Verenigde Staten laat vallen.

Reuters meldt tot slot dat de gesprekken tussen het consortium en Toshiba in een vergevorderd stadium beland zijn. De enige voorwaarde die nog geldt is dat de zaak stopgezet moet worden en dan zou de boel in principe al afgerond kunnen worden. Mocht dat uiteindelijk opgelost worden, worden de pogingen van onder meer Western Digital en recent nog Foxconn om een ‘winnend’ bod uit te brengen dus terzijde geschoven.