Python groeit in populariteit onder ontwikkelaars

Apps & Software

Het in de jaren 90 ontwikkelde Python blijkt een steeds populairdere programmeertaal te worden. Met name professionele ontwikkelaars maken er steeds meer gebruik van. Of het nou gaat om het bouwen van applicaties voor een Raspberry Pi, het configureren van servers of het grootschalig uitrollen van applicaties.

Python, een programmeertaal die in 1991 werd ontwikkeld door Nederlander Guido van Rossum, maar wordt elk jaar meer en meer gebruikt. Bedrijven als Google maken ook veelvuldig gebruik van de Python-programmeertaal. De populariteit van de programmeertaal is met 14,3% gestegen in 2015 en 2016. Het grote voordeel van Python is dat de taal meegroeit met de markt, zo wordt de taal nu ook alweer ingezet voor kunstmatige intelligentie.

De reden dat de taal zo populair is omdat het geschikt is voor allerlei algemene zaken, het is niet specifiek ontwikkeld met één doel in het oog. Daarnaast is de taal redelijk simpel, eenvoudig te leren en helemaal niet uitgebreid of complex. Daar staat tegenover dat je met Python wel eenvoudig allerlei complexe problemen heel simpel kan oplossen.

De Python Software Foundation moedigt momenteel ontwikkelaars aan om over te stappen naar Python 3+ omdat Python 2.7 vanaf 2020 niet meer ondersteund zal worden. De opvolger, Python 4.0, is echter al in ontwikkeling. Desondanks is de kans klein dat deze voor 2023 zal verschijnen. Volgens ontwikkelaar Nick Coghlan hoeft men geen drastische veranderingen te verwachten.

“Ik heb de vraag nu vaak genoeg gehoord, inclusief de kritische variant; Jullie hebben al een keer voor grote problemen gezorgd met backwards compatibiliteit, hoe weten we zeker dat dit niet weer gebeurd?”

Het antwoord daarop is ook duidelijk:

“Overstappen van versie 3.9 naar 4.0 moet net zo eenvoudig zijn als van 3.3 naar 3.4 of 2.6 naar 2.7.”

Het PSF geeft tevens aan dat de populariteit van Python te meten is aan de bijeenkomsten. Volgens de stichting had de eerste workshop in 1992 slechts 20 deelnemers. Een aantal jaar later werd de International Python Conference georganiseerd, waar 300 mensen op af kwamen. Tegenwoordig trekken dit soort bijeenkomsten zo’n 3000 bezoekers wereldwijd.