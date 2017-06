OnePlus 5 vanaf 27 juni voor 499 euro te koop

Mobile

Vanaf 27 juni is het nieuwe vlaggenschip van het Chinese bedrijf OnePlus te koop. De OnePlus 5 wordt de duurste tot nu toe, met een prijskaartje van 499 euro, maar beschikt over behoorlijk high-end specificaties die dat meer dan rechtvaardigen.

Het toestel werd gisteren tijdens een livestream op YouTube onthuld. Het apparaat komt in twee varianten op de markt, met als voornaamste verschil de hoeveelheid geheugen waar de gebruiker over beschikt. Beide varianten van de smartphone beschikken over de eerder aangekondigde Qualcomm Snapdragon 835 processor. De goedkopere variant draait op 6GB werk- en 64GB opslaggeheugen en de duurdere op 8GB werk- en 128GB opslaggeheugen. De prijs daarvan verschilt niet enorm: de 6GB-versie kost 499 euro en de 8GB-versie 559 euro.

Afgezien van de hoeveelheden geheugen, zijn beide varianten verder hetzelfde. De smartphone heeft een 5,5-inch OLED-scherm met een resolutie van 1920×1080 pixels. Het toestel is desondanks iets groter dan zijn voorganger, met een formaat van 15,4 bij 7,4 centimeter. De behuizing is metaal gemaakt en licht gekromd.

Bijzonder aan de nieuwe smartphone van OnePlus is bovenal de dubbele camera aan de achterkant. Dergelijke technologie werd tot nu toe vooral geïntegreerd in de dure high-end smartphones van Apple en Samsung, en komt nu dus ook naar deze premium smartphone. De camera’s aan de achterkant beschikken over 16MP en 20MP en moeten gezamenlijk zorgen voor heldere foto’s met beter contrast dan een enkele camera kan verzorgen. Op de voorkant zit natuurlijk een selfiecamera, ditmaal een met 16 megapixel.

Verder draait de smartphone op een aangepaste versie van Android 7.1.1, die door OnePlus OxygenOS genoemd wordt. Dat moet vooral iets zuiniger werken, evenals de processor, waarmee OnePlus tijdens de presentatie de iets kleinere accu van 3.300mAh rechtvaardigde. Die van zijn voorganger, de OnePlus 3T beschikte over een capaciteit van 3.400mAh.

Vanaf vandaag is de OnePlus 5 te bestellen, leveringen beginnen op 27 juni.