Supercomputers IBM gaan straks wereldwijd het weer voorspellen

De supercomputers van IBM gaan binnenkort het weer voorspellen. Dochterbedrijf The Weather Company gaat namelijk de samenwerking aan met de University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) en het National Center for Atmospheric Research (NCAR) om zeer geavanceerde weermodellen te maken.

Verfijnde en goed werkende modellen voor regionale weervoorspelling bestaan al dik een decennium. Maar het zijn regionale modellen, terwijl wereldwijde voorspellingsmodellen nog niet bestaan. Dat terwijl de invloed van bijvoorbeeld een onweersbui op de ene plek uiteindelijk ook op een andere plek te merken valt. En precies die factoren wil IBM gaan meenemen in zijn toekomstige weermodellen.

“Het weer voorspellen is een van de grootste uitdagingen die er tegenwoordig zijn in de wereld van computerarchitectuur,” vertelt hoofd van weerwetenschap en operaties Mary Glackin aan ZDNet. Dat komt vooral door de natuurwetten die hieraan ten grondslag liggen en de minieme factoren die van grote invloed zijn op het weer. “Meteorologen en mensen die weermodellen maken kunnen dus alle rekenkracht die er maar is gebruiken.”

Daar gaat dan ook resultaat behaald worden wat IBM betreft. Het bedrijf werkt samen met UCAR aan een oplossing ontwerpen die draait op POWER9-systemen. Die systemen zullen eind volgend jaar gelanceerd worden door IBM en kunnen straks ingezet worden voor het voorspellen van het weer. Zodra die nieuwe modellen klaar zijn, neemt The Weather Company het over en zal dat de regionale weermodellen van NCAR nemen en uitbreiden naar een wereldwijd niveau.

Daarna begint men met het zo precies mogelijk voorspellen van de invloed van kleine lokale factoren (zoals bijvoorbeeld een onweersbui) op niet-regionale weersystemen. De bedoeling is om dan de data die verzameld kan worden van weerstations wereldwijd door de supercomputers van IBM te laten analyseren en op basis daarvan langetermijnvoorspellingen te maken.

De ontwikkeling van deze modellen zal nog wel even duren, dus verwacht niet dat op korte termijn het weer zeer precies enkele weken vooruit voorspeld kan worden, maar het is wel goed dat het in de plannen van een groot bedrijf als IBM ligt om dat mogelijk te maken. Bedrijven van dit formaat zijn het meest geschikt om dit soort ambitieuze plannen te realiseren.