Onthullen deze designs voor hoesjes de iPhone 8?

Mobile

De lancering van de Apple iPhone 8 ligt nog wel wat maanden in de toekomst, maar Olixar, de maker van accessoires voor de smartphones, is al begonnen met de verkoop van hoesjes en schermbeschermers voor de producten. Bij de hoesjes zien we ook designs van de toestellen.

De hoesjes en schermbeschermers worden al verkocht op de site MobileFun, dat tegenover 9to5Mac vertelde dat de designs gebaseerd zijn “op informatie en blauwdrukken die verkregen zijn via de fabrieken en contacten in het verre oosten.” Volgens het bedrijf zullen ze dan ook gegarandeerd om de iPhone 8 heen gaan passen.

Maar er is reden voor scepticisme, want MobileFun had voordat de Samsung Galaxy S8 gepresenteerd werd ook al een foto van hoesjes die gegarandeerd om die telefoon zouden passen. Dat bleek niet helemaal te kloppen, want zo ontbrak er ruimte voor de vingerafdrukscanner en de S Pen. Het is dus nog wat vroeg om er vanuit te gaan dat dit ook echt is hoe het toestel eruit gaat zien.

Tegelijk moeten we opmerken dat de designs grotendeels overeen lijken te komen met geruchten die op eerdere momenten voorbij zijn gekomen. Zo zien we een scherm dat zeer smalle randen heeft, is er een camera aan de voorkant en een dubbele camera aan de achterkant. Opmerkelijk is verder dat de vingerafdrukscanner aan de voorkant ontbreekt. Hieronder het hoesje.