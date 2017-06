Apple: “illegale praktijken” Qualcomm slecht voor hele industrie

Business

De strijd tussen Apple en Qualcomm duurt nu al een tijdje en wordt mettertijd heviger. Gisteren heeft Apple een aanklacht ingediend tegen Qualcomm, waarin het stelt dat de chipfabrikant de innovatie in de sector als geheel tegenwerkt en daardoor schade berokkent.

“Qualcomm’s illegale zakelijke praktijken hebben schadelijke effecten op Apple en de algehele industrie,’ zegt Apple in een statement. “We geloven in de waarde van intellectueel eigendom, maar we zouden hen niet moeten hoeven betalen voor technologische doorbraken waar ze niets mee te maken hebben.”

Daar is Qualcomm het natuurlijk niet mee eens. “Qualcomm’s innovaties liggen ten grondslag aan elke iPhone en maken de belangrijkste eigenschappen van dei apparaten mogelijk,” aldus EVP Don Rosenberg van het bedrijf. “Het is simpelweg niet waar dat Qualcomm licentiebijdragen vraagt voor innovaties van Apple die niets met Qualcomm-technologie te maken hebben.”

Ten grondslag aan het dispuut liggen de licentiekosten die Qualcomm vraagt voor het gebruik een aantal standaarden die het ontwikkeld heeft. Die standaarden maken draadloze communicatie mogelijk voor mobiele telefoons en zijn terug te vinden in vrijwel elke smartphone. Zelfs als er geen Qualcomm-chip in een telefoon zit, moeten er licentiekosten betaald worden voor bepaalde technieken.

Volgens Apple heeft Qualcomm daar jarenlang teveel geld voor gevraagd. Om die reden wil Apple 1 miljard dollar van het bedrijf hebben, en minder licentiekosten betalen in de toekomst. De iPhone-fabrikant weigert ondertussen licentiekosten te betalen tot het moment dat het dispuut geheel opgelost is. Voor Qualcomm leidt dat tot grote schadeposten, dat al zijn winstverwachting omlaag bijgesteld heeft.