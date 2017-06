Toshiba wil dat Japans overheidsconsortium chipafdeling overneemt

Business

Het bestuur van Toshiba is eruit: een consortium dat bestaat uit Japanse overheidsfondsen en Bain Capital mag de chipafdeling overnemen. De deal zou volgende week al afgerond moeten worden en er is 18 miljard dollar mee gemoeid. Daarmee zou Toshiba voorlopig uit de problemen zijn.

Dit melden woordvoerders van Toshiba tegenover persbureau Reuters. Belangrijk in de overwegingen van het bestuur van Toshiba is het feit dat de Japanse overheid wil dat de chipafdeling in Japanse handen blijft. Daarmee blijft de technologie namelijk in het eigen land en kan het een streepje voor houden op de concurrentie. Aangezien dit consortium deels is samengesteld uit investeringsfondsen van de Japanse overheid, ligt dat in lijn met de verwachtingen van diezelfde overheid.

De deal is nog niet helemaal rond, maar naar verwachting wordt die volgende week gefinaliseerd. Tegelijk is er nog de eis die het consortium gisteren uitsprak: het slepende conflict met Western Digital moet opgelost worden voordat de eventuele overname rond kan worden gemaakt. Jaren geleden nam WD het bedrijf Sandisk over, dat voor 50% eigenaar was van de chipafdeling. Om die reden wil WD niet dat Toshiba de chipafdeling zonder zijn goedkeuring van de hand doet en daarover dient op dit moment een rechtszaak in de Verenigde Staten.

Experts zijn sceptisch als het aankomt op de vraag of dit zakelijk wel een goed beslissing is. Het consortium bestaat uit een aantal groepen die snel bij elkaar gehaald zijn. Het is dus de vraag of dat consortium wel het leiderschap kan bieden dat op dit moment nodig is voor het goed laten draaien van de chipafdeling.

Zo vertelt Atsushi Osanai, professor aan de Waseda University Business School dat er veel partijen bij betrokken zijn. “Er zijn bij de formatie van de groep veel twisten geweest, dus ik ben sceptisch als het aankomt op de vraag of die wel snel gedurfde besluiten kan nemen. In die zin zouden Broadcom of Foxconn een betere keuze zijn geweest.”

Maar Toshiba laat zelf weten dat het zich vooral bezig heeft gehouden met de wensen van de Japanse overheid en het garanderen van de banen van zijn werknemers. Die zouden op deze manier het best beschermd kunnen worden, omdat de afdeling in Japanse handen blijft. Helemaal zeker dat de deal doorgaat is het nog niet, maar daar horen we de komende tijd meer over.