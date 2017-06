Telecomsector investeert miljarden in digitale infrastructuur

Business

De Nederlandse telecomsector steekt miljarden in de digitale infrastructuur. De bedoeling is om de netwerksnelheden te verhogen en het bereik te verbeteren. Afgelopen jaar werd er 2,2 miljard euro in geïnvesteerd blijkt uit cijfers die vandaag zijn gepubliceerd.

Er vinden volgens het jaarlijkse Staat van Telecom van brancheorganisatie Nederland ICT, namens de gezamenlijke telecombedrijven, elk jaar weer miljardeninvesteringen plaats. In 2016 bedroegen die dus 2,2 miljard euro en daarmee zijn de investeringen bijna gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder.

De investeringen zijn vooral om de kwaliteit en snelheid van het netwerk zo hoog mogelijk te kunnen maken, zodat er passend ingespeeld kan worden op het groeiend gebruik van mobiel dataverkeer. Dat is nodig, gezien bijvoorbeeld de opkomst van het Internet of Things. Maar tegelijk is het ook nodig gezien de grote toegang van Nederlandse huishoudens en bedrijven tot het internet. Het netwerk ligt er – volgens het rapport – goed bij: 90 procent van de Nederlandse huishoudens heeft toegang tot een internetverbinding van 100 mbit/s of meer.

Verder groeit het dataverbruik enorm. Het aantal MB’s dat gebruikt werd binnen abonnementen steeg in 2016 met 61 procent. In totaal bedroeg het dataverbruik 172.138 terabyte, gemiddeld 32MB per Nederland per dag.

De branchevereniging spreekt in het rapport verder nog de verwachting uit dat 40 procent van de mobiele aansluitingen in 2020 uit IoT-apparaten bestaat. De groei van dat aantal apparaten is al enorm, afgelopen jaar met 9,3 procent. Dat is meer dan de voorspelde trend van 7,7 procent. Kortom: de investeringen zijn mooi en komen op een goed moment.