Infotheek Group neemt webshop Centralpoint.nl over

Business

De markt voor IT-webshops is de afgelopen jaren kleiner geworden, veel spelers konden het hoofd niet boven water houden, maar dat betekent ook dat andere populaire webshops daarvan geprofiteerd hebben. Daaronder vallen in elk geval de Infotheek Group en Centralpoint.nl. Door het succes van deze bedrijven worden ze uiteindelijk ook interessant voor een overname, de partijen hebben bekendgemaakt dat Centralpoint.nl zal worden overgenomen door de Infotheek Group, dat daarmee zijn marktpositie fors versterkt.

De Infotheek Group uit Leiden is met deze overname in één klap marktleider in de Benelux. De omzet komt nu boven de 700 miljoen euro en het bedrijf is met 900 medewerkers actief in 14 landen. Centralpoint is goed voor een omzet van 120 miljoen euro in de Benelux en is de grootste zakelijke online IT-webshop. Infotheek neemt de aandelen over van Greenfield Capital Partners en Brian Speelman, hoeveel Infotheek betaald voor Centralpoint is niet bekendgemaakt. Wel is de overname nog onder voorbehoud want de Autoriteit Consument en Markt moet hiervoor toestemming verlenen.

Voor Infotheek is het een goede aankoop wat het bedrijf is eigenaar van meerdere webshops en bedrijven die allemaal hun eigen markt bedienen. De labels bestaan uit Infotheek, Scholten Awater, Xeptor, 4Launch en Stichting IT4Kids. In de consumentenmarkt is Infotheek al sterk, ook in het onderwijs timmert het aan de weg en heeft het een groot refurbished aanbod. In de zakelijke markt doet het ook goede zaken, maar Centralpoint was op papier in elk geval een stuk beter, door ze over te nemen heeft Infotheek nu het complete plaatje in handen.

Centralpoint heeft zo groot kunnen worden in het zakelijke segement door een heel breed productportfolio aan te bieden en daarnaast ook aan grote organisaties de mogelijkheid te bieden om via een interne portal IT-onderdelen te bestellen. Wanneer de partijen de overname afgerond willen hebben is nog niet duidelijk. Of de Autoriteit Consument en Markt bezwaar gaat hebben is ook nog even afwachten. Op zich is de consolidatie in deze markt al enige tijd gaande, veel webshops zijn afgehaakt en er zullen slechts een aantal grote overblijven.