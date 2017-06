Linksys voegt webinterface toe aan Velop mesh-systeem

Networking

Eerder dit jaar publiceerden we een uitgebreide review van het Velop-systeem van Linksys. Met dit systeem was Linksys de eerste met een volwaardig mesh-systeem met drie radio’s in onze contreien. Met een set van twee of meer modules moet dit zorgen voor een volledig dekkend en snel wifi-netwerk in huis. Vanaf vandaag is er een update voor het systeem beschikbaar, waarbij naast de gebruikelijke fixes aan de app die je mag verwachten van een update ook toegang tot de instellingen via de browser toegevoegd wordt als beheermogelijkheid.

Tijdens de review van het Linksys Velop-systeem waren we goed te spreken over vrijwel alle facetten. De mogelijkheden noemden we toen echter ‘spartaans’, omdat er vrijwel niets in te stellen was. Daar komt met de aankomende update dus verandering in. Ook bij Linksys is men tot de conclusie gekomen dat een app-only benadering wellicht iets te restrictief is. We zagen dat eerder bijvoorbeeld ook al bij Xclaim, bij de Xi-lijn van access points.

Noodzakelijk kwaad

Aan de ene kant is het zeer begrijpelijk dat een fabrikant een router of access point alleen middels een app wil laten bedienen. Iedereen heeft altijd een mobiel apparaat bij zich, dus waarom zou je het moeilijker maken dan nodig is? Een nadeel vooralsnog van een app is dat je er veel minder informatie in kwijt kan dan in een webinterface. Er is simpelweg niet genoeg ruimte om alles overzichtelijk weer te geven. Het gevolg is dat toch wel belangrijke zaken zoals het aanpassen van de DHCP-serverinstellingen niet mogelijk waren. Ook wat meer invloed op de firewall was handig geweest.

Vandaar dus dat men bij Linksys aan de slag is gegaan en gebruikers vanaf nu via de webinterface aan de slag kunnen. Als we het persbericht goed hebben begrepen, komt de webinterface er als een extra bedieningsmogelijkheid naast. De app biedt mogelijkheden die niet in de webinterface zitten, en vice versa.

Via de webinterface krijg je nu toegang tot de DHCP-serverinstellingen en kun je met DNS aan de slag. Daarnaast biedt deze interface uitgebreidere troubleshooting-mogelijkheden en fijnmaziger toegang tot de firewall, VPN passthrough en DMZ. Je kunt de interface vanaf browsers op zowel een Mac als PC benaderen.

Het volledige setup-proces blijft alleen beschikbaar in de app. Hetzelfde geldt voor de SpeedTest-functie en de Channel Finder waarmee je de modules kunt laten zoeken naar betere kanalen. Notificaties – bijvoorbeeld als een van de modules offline gaat – blijven ook beperkt tot de app.

De update wordt automatisch geïnstalleerd op modules van gebruikers die akkoord zijn gegaan met automatische updates. Mocht je hier geen toestemming voor hebben gegeven, dan kun je het handmatig doen. Ga hiervoor naar de support-site van Linksys.