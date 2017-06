Samsung ontwikkelt voor IoT geoptimaliseerde processor

Hardware

Samsung komt met zijn eerste processor die specifiek ontworpen is voor het Internet of Things (IoT). Het gaat om de Exynos i T200 processor, die net in productie genomen is. Dat heeft de onderneming aangekondigd volgens ZDNet. De chip hoort bij de Exynos mobiele processoren die gemaakt zijn op basis van de ARM-infrastructuur. Hij beschikt over verbeterde security en ondersteunt draadloze communicatie. Samsung hoopt daarmee een voordeel te krijgen in de IoT-markt, die sterk groeit en in de nabije toekomst alleen maar harder zal gaan groeien.

De Exynos i T200 ondersteunt 802.11 b/g/n 2.4GHz Wifi, en is daarmee dus niet de snelste van de wereld. Dat hoeft ook niet, want veel IoT-apparaten versturen geen immense hoeveelheden data, maar juist kleine pakketjes. Energie-efficiëntie is van groter belang en daar heeft Samsung voor gekozen. De i T200 bestaat uit een 320-bit Cortex R4-kern en een Cortex-M0+-kern. Die laatste is toegevoegd voor taken die de minste rekenkracht vereisen. Het zou het geheel zeer energiezuinig moeten maken.

De andere belangrijke toevoeging is het Security Sub System. Dat maakt het mogelijk om wachtwoorden te plaatsen op data, en het maken van een back-up. Tegelijk zorgt het er middels Physically Unclonable Functions voor dat de data van de SoC niet gekopieerd kan worden. Samsung heeft zijn Exynos i T200 overigens ook voorzien van integratie met Microsoft Azure IoT. Het ondersteunt verder nog het open-source IoT protocol IoTivity.

De stap van Samsung om een eigen IoT-chip uit te brengen past binnen eerdere ontwikkelingen binnen het bedrijf. Recent lanceerde het Tizen OS 4.0, een vernieuwde versie van zijn IoT-software.