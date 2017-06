ESA werkt mee aan realisering 5G-satellieten

Networking

De European Space Agency (ESA) heeft een samenwerking aangekondigd met zestien Europese ruimtebedrijven, om de ontwikkeling van via satellieten werkend 5G-internet een boost te geven. Het initiatief heet Satellite for 5G en is tijdens de Paris Air and Space Show gelanceerd.

De partners willen de komende paar jaar satellieten lanceren en daarmee 5G-proeven uitvoeren. De gedachte is om zo aan te tonen dat via satellieten werkend 5G beter zou zijn dan wanneer dat via het aardoppervlak werkt. Ook hopen de bedrijven op deze manier steun te krijgen van de Europese Commissie en zo verder te kunnen gaan met de ontwikkeling van de technologie.

Magali Vassiere, de directeur van telecommunicatie bij de ESA vertelt dat satellieten betere resultaten behalen als het aankomt op de snelheid van het 5G-internet. Daarnaast zou het kunnen zorgen voor stabielere en betere netwerken waarbij zelfs op bergen en afgelegen eilandjes goed bereik is. Met telecommunicatiemasten is dat een stuk minder eenvoudig.

In een statement vertelde Vassiere het volgende:

“5G biedt een grote kans voor onze ruimte-industrie, voor ruimte en satellieten om integrale onderdelen van de toekomstige generatie van communicatienetwerken en -diensten te worden. Het gezamenlijke statement demonstreert dat onze voornaamste industriële stakeholders er klaar voor zijn hun krachten samen te voegen in reactie op deze industriële ambitie. ESA gaat een framework definiëren waarmee industriële actie ondersteund kan worden, en de gecoördineerde institutionele ondersteuning in Europa en vooral binnen de Europese Commissie versterken.”

De manier waarop de samenwerking precies vormgegeven wordt is nog niet bekend. Er is pas net een intentieverklaring getekend en de komende tijd gaan de bedrijven samenwerken om de samenwerking beter vorm te geven. Op 27 en 28 juni vindt de Space and Satcom for 5G: European Transport and Connected Mobility conferentie plaats, waarbij de groep mogelijk aankondigingen doet.