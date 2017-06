Synology Surveillance Station 8.1 stapt over op HTML5

Networking

Synology komt met een behoorlijk forse update voor haar Surveillance Station. Hiermee is het al sinds jaar en dag mogelijk om je IP-camera’s te beheren. De versie die nu wordt aangekondigd (8.1) is nog in beta. Dit houdt in dat Synology zoveel mogelijk testers wil hebben wereldwijd, die hun feedback kunnen geven. Op basis daarvan wordt de officiële release uiteindelijk ontwikkeld.

Met name voor zakelijke gebruikers voegt Synology de nodige features toe. Zo zijn er aanpassingen gedaan in de mogelijkheden met betrekking tot het archiveren van opnames. Dit is met name bedoeld voor omgevingen waar de opslagruimte beperkt is. Niet iedere gebeurtenis heeft bijvoorbeeld een opname nodig van dezelfde lengte.

Verder is er vanaf versie 8.1 van Surveillance Station een integratie mogelijk met Points of Sale. Winkels kunnen transacties vanaf nu monitoren met videobeelden en eventuele problemen op deze manier snel oplossen, volgens Synology. Ook kunnen er gebeurtenismeldingen ingesteld worden voor afwijkende transacties. Dit moet de beveiliging weer wat beter maken.

Dankzij de integratiemogelijkheid met een camerabel/intercom, kun je vanaf versie 8.1 in de gaten houden wie er voor de deur staat en de vergrendeling van de deur bedienen. Ook kun je met de Synology DScam-app op afstand bezoekers te woord staan.

Thuis en overig

Vanaf versie 8.1 kun je Surveillance Station in twee verschillende modi zetten, thuis of niet thuis. Dit kun je handmatig doen, via een schema of op basis van geofencing. De opnameschema’s die je hebt ingesteld passen zich aan de gekozen modus aan. Denk hierbij aan andere opname-instellingen een meldingsinstellingen.

Een erg belangrijke nieuwe feature is dat er vanaf versie 8.1 ondersteuning is voor HTML5. Dit betekent dat je niet langer afhankelijk bent van plugins voor bijvoorbeeld Internet Explorer en Safari. Je kunt nu ook gewoon in Chrome volledig toegang krijgen tot alle functionaliteit van Surveillance Station.

Tot slot meldt Synology dat de Windows-versie van de Surveillance Station Client vanaf versie 8.1 GPU-acceleratie ondersteunt. Dit moet de videoweergave verbeteren en de CPU-belasting op het systeem verminderen. Hou er wel rekening mee dat alleen H.264-streams dit ondersteunen en geavanceerde videobewerking (bijvoorbeeld fish eye correctie) wordt nog niet ondersteund.

Wil je graag aan de slag met Synology Surveillance Station 8.1 Beta, dan kun je via deze link bij het pakket komen dat je nodig hebt.