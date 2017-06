Keert de Google Glass terug?

Mobile

Tot verrassing van velen heeft Google een nieuwe update uitgebracht voor de Google Glass. De gadget wist niet aan te slaan toen hij drie jaar geleden gelanceerd werd, dus een nieuwe software-update is voor velen verrassend. Zou de AR-bril dan terugkeren?

The Verge zag als eerste de nieuwe update voor de bril. Die maakt het mogelijk om de Glass te koppelen aan Bluetooth input-apparaten en lost enkele bugs en performance problemen op. Nu is het voor gebruikers mogelijk om een toetsenbord of een muis aan te haken. Waarom Google nu komt met die update is maar de vraag en dat leidt tot speculatie dat het bedrijf eindelijk klaar is om een vernieuwde versie op de markt te brengen.

Google onthulde de Glass in april 2012. Het was een brilletje met boven een van de glazen een head-mounted display, een klein schermpje waar meldingen en berichten weergegeven konden worden. Ook was het bijvoorbeeld mogelijk om een route weer te geven op het display. Er was echter veel kritiek op de bril, want die beschikte bijvoorbeeld over een camera waarmee ongemerkt foto’s genomen konden worden. Dat soort functies vonden mensen destijds nog niet zo fijn en dus besloot Google uiteindelijk de stekker uit het project te trekken.

Tegelijk met het moment dat de bril uit de verkoop gehaald werd, liet Google wel weten te blijven werken aan dergelijke augmented reality apparaten. Dat er nu een software-update is voor de Google Glass, wijst erop dat het bedrijf er nog altijd mee bezig is. Wellicht dat er op korte termijn een presentatie plaatsvindt van een nieuw product, waar de markt nu wel klaar voor lijkt te zijn.