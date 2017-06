Toshiba introduceert nieuw Thunderbolt 3 dockingstation

Hardware

Toshiba heeft onlangs een nieuw Thunderbolt 3 dockingstation uitgebracht. Het is primair gericht op zakelijke gebruikers en wordt verbonden met een computer middels een enkele USB Type-C-aansluiting. Deze geeft dus zowel data als video door en is in staat om twee externe 4K-monitoren aan te sturen.

Het Thunderbolt 3 Dock is compatibel met de Toshiba Portégé X20W-D, maar ook de Tecra X40-D series en de X30-D business laptops. Het dock telt niet minder dan 13 aansluitingsmogelijkheden, die op hun beurt verbinding maken met een laptop via de enkele Type-C-aansluiting. Deze nieuwste standaard is ook zo’n 8 keer sneller dan een USB 3.0-aansluiting.

Het dockingstation beschikt over de volgende aansluitingen:

2x HDMI

1x DisplayPort

1x Mini DisplayPort

1x VGA

Audioaansluiting (hoofdtelefoon/microfoon)

4x USB 3.0

2x USB Type-C

1x gigabit ethernet

Aansluiting voor netsnoer

Aansluiting voor kabelslot

Compatibele laptops kunnen daarnaast opgeladen worden via het dock en IT-beheerders kunnen in 1 keer alle via het netwerk verbonden Toshiba updaten. Dat laatste is mogelijk via Network Booting (PXE, oftewel Preboot Execution Environment).

Ronald Ravel, Country Manager van Toshiba Information Systems Benelux, is zoals te verwachten goed te spreken over de Thunderbolt 3 Dock:

“Het scherpe beeld en de parallel te plaatsen monitoren zijn een uitkomst voor zakelijke gebruikers die overzicht willen houden op hun activiteiten en met meerdere applicaties tegelijkertijd werken. Willen ze naar een bespreking of op een andere locatie werken, dan kunnen zij het dock in een mum van tijd loskoppelen. De laptop kan met geladen batterij en al in de tas.”

Het Thunderbolt 3 Dock is nu verkrijgbaar en heeft een adviesprijs meegekregen van 289 euro, excl. BTW. Het werkt alleen in combinatie met een Toshiba-laptop met een Thunderbolt 3 Type-C-poort, 4GB of meer werkgeheugen en 64-bit Windows 10.