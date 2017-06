Binnenkort zijn alle bestandstypes te delen in WhatsApp

Apps & Software

Vanaf vandaag wordt het langzaamaan mogelijk voor gebruikers van iOS, Android en Windows Phone om bestanden van alle types te delen in WhatsApp. Wel zijn er grenzen gesteld aan de grootte van de bestanden die gedeeld worden, en die lopen heel erg uiteen.

Dat meldt de site Wabetainfo. Daar lezen we dat de functie langzaam uitgerold wordt omdat WhatsApp “enkel bij sommige gebruikers met de functie experimenteert”. Als de boel ook echt goed werkt, zou er gekeken worden naar uitbreidingsmogelijkheden. Hoe lang het zou moeten duren weet de site niet te melden.

Wel schrijft men dat binnenkort “alle bestanden” gedeeld kunnen worden. De beperkingen van bestandsgrootte lopen uiteen en lijken op dit moment af te hangen van het mobiele besturingssysteem waar een gebruiker over beschikt. Binnen Android zouden bestanden van maximaal 100MB verzonden kunnen worden. In iOS gaat het om bestanden van 128MB en in Windows Phone om bestanden van 108,86MB. Tot slot kunnen er volgens de site binnen de desktop-versie bestanden van 64MB gedeeld worden.

De uitrol van deze nieuwe functie past binnen een patroon bij WhatsApp. De berichtenapp krijgt om de zoveel tijd uitgebreide nieuwe mogelijkheden. Was dat ooit bijvoorbeeld het versturen van foto’s en video’s, kunnen mensen ondertussen ook bellen en gewone documenten met de app versturen.

De mogelijkheid om via Whatsapp documenten te kunnen versturen werd vorig jaar geïntroduceerd. Vanaf dat moment konden mensen cbs, doc, pdf, ppt, pptx, rtf, txt, xls, xlsx en soortgelijke bestanden verzenden. Nu worden de mogelijkheden dus verder uitgebreid.