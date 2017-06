Cisco komt met training rond menselijk element in cyberaanvallen

Security

Security blijft een belangrijke kwestie voor bedrijven om in te investeren. Maar hoe goed je beveiliging ook is, het staat of valt allemaal met het menselijk element. Daarin gaat de Australische tak van Cisco nu investeren.

Tegenover ZDNet legt Anthony Stitt, algemeen manager van Security voor Cisco in Australië en Nieuw-Zeeland uit dat het bedrijf investeert in het trainen van mensen. De bedoeling is om te zorgen dat mensen helder krijgen welke rol ze kunnen spelen in het voorkomen van cyberaanvallen. Ook ligt er focus op het beschermen van persoonlijke gegevens.

De opleiding zoals die er nu uit ziet, zal in totaal zeventig uur in beslag nemen om te volgen. Door de beperkte tijd zal die voornamelijk aan de oppervlakte blijven. Maar volgens Stitt passeert een zeer breed scala aan onderwerpen de revue. Het gaat bijvoorbeeld om incidenten die bijvoorbeeld te maken hebben met malware en ransomware.

“Er zijn een aantal gebieden waarin bedrijven wat problemen ondervinden – zo blijft malware een probleem – en de rol die mensen spelen hierin,” legt Stitt de keuze daarvoor uit. “Natuurlijk is het op zijn minst een aanval op twee stadia: niet alleen moet technologie falen, maar ook moet een mens een fout maken om een aanval succesvol te maken. Het is vaak een combinatie van die twee dingen.”

De opleiding van Cisco is een slimme manier om het moeilijker te maken voor aanvallers om bedrijven te hacken. De training wordt onderdeel van de Cisco Networking Academy, die sinds 1997 bestaat.