Google Cloud Platform breidt uit naar Sydney

Ook in Sydney kan met sinds kort gebruikmaken van het Google Cloud Platform (GCP). Het cloudplatform heeft namelijk een complete regio inclusief datacenters geopend op het Australische vaste land. Hiermee moeten diensten die worden gehost op het Google Cloud Platform een stuk sneller beschikbaar zijn in Australië. Google is de afgelopen tijd druk bezig met het uitbreiden van zijn cloudplatform.

Google heeft afgelopen woensdag bekendgemaakt dat nu ook Sydney is toegevoegd aan het Google Cloud Platform. Hierdoor is het netwerk downunder een stuk beter bereikbaar dan voorheen. Wel heeft Google niet meteen alle functies beschikbaar gemaakt, zo zullen gebruikers diensten als BigQuery, Datastore en App Engine moeten missen, hiervoor zijn ze nog aangewezen op andere regio’s. De Australische gebruikers hebben wel toegang tot de Container Engine, Compute Engine, Cloud Dataflow, Cloud Storage, Cloud SQL, Cloud DNS, Cloud Dataproc, en Cloud VPN. Lokale gebruikers die momenteel al gebruik maakten van GCP zijn onder andere Woolworths, Service NSW, Woodside en Monash University.

Het platform was al eerder aan het uitbreiden. Onlangs werd Google Cloud Platform al beschikbaar in Singapore, waar het aantal betalende klanten met 100 procent gegroeid in het afgelopen jaar. Vermoedelijk hoopt Google ook in Australië een forse groei te gaan zien, zodat het beter kan concurreren met Amazon Web Services en Microsoft Azure.

Google gaf eerder dit jaar aan dat ze ook gaan investeren in een onderzeese kabel tussen Sydney, Jakarta, Singapore en Perth. Ook bedrijven als AARNET, Singtel, Indosat Ooredoo, Telstra en SubPartners hebben geïnvesteerd in deze verbinding. De constructie hiervan gaat uitgevoerd worden door het Britse bedrijf Alcatel Submarine Networks en zal midden 2019 gereed zijn. Met deze verbinding zal de internetsnelheid tussen deze locaties fors toenemen en kan de communicatie tussen de verschillende GCP-regio’s ook omhoog. Of Google wacht op die kabel voordat het alle diensten gaat aanbieden in Australië is nog onduidelijk.

Tot slot is Google momenteel bezig in de regio van Mumbai, daar moet binnenkort een nieuwe Google Cloud Platform regio uit de grond worden gestampt, waardoor het aantal GCP locaties in het Aziatisch-Pacifisch gebied naar vijf zal oplopen. Of al deze uitbreidingen ervoor zorgen dat Google de grootste cloudaanbieder zal worden valt nog te bezien. Ook Amazon en Microsoft investeren fors in hun cloudnetwerk en breiden ook met regelmaat uit.