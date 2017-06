Microsoft schakelt sommige antiviruspakketten tijdelijk uit om compatibiliteit te garanderen

Security

Enkele weken geleden schreven we over een klacht die door Kaspersky Labs in Europa is ingediend tegen Microsoft Windows Defender. Kaspersky Labs is namelijk van mening dat Microsoft zijn marktdominantie misbruikt en software van andere beveiligingsbedrijven uit Windows 10 drukt. Dit ten faveure van het eigen Windows Defender. Microsoft geeft nu middels een blogpost wat meer openheid van zaken over hoe het omgaat met antiviruspakketten van derden bij het updaten van Windows 10.

Microsoft geeft in de blogpost toe dat het antivirussoftware van derden tijdelijk uitschakelde bij het updaten van Windows 10. Naar eigen zeggen was 95 procent van de antivirus-applicaties die op Windows 10 pc’s draaide toen al compatibel met de Windows 10 Creators Update. Het tijdelijk uitschakelen had dus te maken met die vijf procent die hier niet mee compatibel was.

Voor deze applicaties heeft men bij Microsoft een feature ontwikkeld die gebruikers van deze antivirustoepassingen aanspoorde om een nieuwe versie te installeren nadat de update van Windows was voltooid. Om compatibiliteitsproblemen te voorkomen, werden sommige onderdelen van de antivirussoftware uitgeschakeld op het moment dat de update van start ging. Naar eigen zeggen is dit in samenwerking met de verschillende antiviruspartijen gedaan. Althans, er is een lijst gemaakt van welke versies van de software wel en niet compatibel waren met de update.

Always on

Op zich zal bovenstaande de fabrikanten van antivirussoftware niet enorm tegen de borst stuiten. Als alles ook op die manier afgehandeld wordt, dan verandert er feitelijk niets. Het probleem zat en zit hem meer in het actief tegenwerken van andere beveiligingssoftware, bijvoorbeeld door popups te onderdrukken. Combineer je het onderdrukken van een pop-up voor het verlengen van een licentie van een pakket van een derde partij met het na het verlopen hiervan automatisch inschakelen van Windows Defender, dan laat deze strategie – die Microsoft aanduid als ‘Always on-bescherming’ – toch een wat nare smaak achter.

Microsoft laat in de blogpost weten dat Windows de beveiligingssoftware van derden niets in de weg legt: it will run without notifications or interference from Windows. Dit noemt het bedrijf uit Redmond de Als je dit goed leest, dan wordt hier echter niets gezegd over het blokkeren van notificaties van die pakketten. Er wordt alleen gesteld dat de software kan draaien binnen Windows.

Nu is het volgens Microsoft wel zo dat een combinatie zoals we die hierboven stellen, in de praktijk niet voorkomt. Je krijgt in Windows 10 naar verluidt netjes een bericht dat je licentie verloopt. Let wel, dit is dus een Windows-notificatie, Microsoft zegt in deze blogpost niets over de notificaties van derden. Het screenshot in de blogpost is ook wat ongelukkig gekozen wat ons betreft. Dat is er namelijk eentje met een melding een dag voor een licentie verloopt. Mocht het zo zijn dat de notificatie van een derde partij niet doorkomt en je krijgt alleen een dag voor het verlopen een melding van Microsoft, dan zou het ons niets verbazen als veel gebruikers dit missen. Het gevolg is dat deze gebruikers ineens Windows Defender gebruiken.

