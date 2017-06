Debian 9 Linux draagt naam Stretch en is nu beschikbaar

Apps & Software

De bekende Linux-distributie Debian heeft een nieuwe versie uitgebracht, het gaat inmiddels alweer om versie 9 met de naam Stretch. Het is een van de oudste en bekendste Linux-distributies en bestaat inmiddels al 24 jaar.

Met de introductie van Debian 9 Linux Stretch is er weer een nieuwe versie van Debian verschenen, de opvolger van Debian 8 (Jessie). De linux-distributies is vooral populair voor gebruik op servers, maar het is ook mogelijk om Debian 9 in te zetten als cliënt pc.

Debian dankt zijn populariteit vooral aan de stabiliteit van het besturingssysteem. Het stond ook aan de basis van Ubuntu linux, een distributie die gebaseerd is op Debian en voor cliënts inmiddels een stuk populairder is. Debian 9 is de afgelopen twee jaar in ontwikkeling geweest en nu is deze stabiel genoeg om uit te brengen. Debian 9 maakt gebruikt van Linux kernel 4.9 en gebruikt standaard het EXT4 bestandssysteem.

Voor desktop-gebruik heeft Debian gekozen voor de grafische interface van GNOME 3.22, die gebouwd is boven op X.Org Server 1.19.2 en de Mesa 3D grafische bibliotheek.Voor grafische ontwikkelaars onder Linux is er wellicht niet al te goed nieuws, Debian heeft besloten vast te houden aan Mesa 17.x, want stabiliteit is belangrijker. Verder is de beveiliging van X Windows verbetert, want deze heeft niet langer root-rechten nodig om te draaien.

Als we kijken naar belangrijke veranderingen, dan zien we dat Iceweael en Icedove plaats hebben moeten maken voor Mozilla Firefox en Thunderbird. De applicaties waren zo goed als identiek, maar nu dus ook met de bekende logo’s van Mozilla. Verder levert Debian geen MySQL-package meer voor Debian 9, het heeft besloten om standaard te gaan voor MariaDB, een MySQL fork die door velen als beter wordt ervaren. Debian 9 komt met MariaDB 10.1. Er is ook een handleiding beschikbaar voor gebruikers die problemen hebben met het migreren naar MariaDB.

De ondersteuning van UEFI is ook fors verbeterd in Debian 9. Er is nu ondersteuning voor het installeren van 32bit UEFI firmware met een 64bit kernel. Ook kunnen Debian Live Images nu ook overweg met UEFI boots. Verder ondersteunt Debian een hele hoop nieuwe software en nieuwe software-versies. Inmiddels worden via APT al zo’n 51.000 applicaties aangeboden.

Gebruikers die momenteel Debian 8 draaien kunnen eenvoudig via APT upgraden naar Debian 9, wel moeten ze opletten of alle packages waar ze actief gebruik van maken nog worden ondersteund, of dat eventuele nieuwe versies compatibiliteitsproblemen veroorzaken. Daarvoor kunnen ze terecht in de release notes.