AMD valt Intel aan in markt waar het het meeste pijn doet

Hardware

AMD heeft deze week de aanval ingezet op Intel, deze keer niet in de desktop pc-markt, maar in de markt waar Intel zijn grootste omzetten en winsten boekt. Namelijk de datacenter en servermarkt. AMD heeft deze week zijn EPYC server processoren gepresenteerd en “epic” zijn ze zeker. AMD gaat op elk prijspunt de concurrentie aan met Intel door veel betere processoren te bieden voor veel minder geld.

Natuurlijk heeft AMD al twee jaar geleden bekendgemaakt dat het de aanval ging inzetten op Intel, maar toen was Intel niet echt onder de indruk, dat hebben ze vaker geprobeerd, maar de echte doorbraak kwam maar niet. Intel wist AMD altijd voor te blijven, soms door vals te spelen, maar soms ook door innovaties.

AMD is begonnen met Intel aan te vallen op de pc-markt, met high-end desktopprocessoren, vroeger een gigantisch markt, nu een kleinere markt voor prosumers. In deze markt heeft AMD wel indruk weten te maken en weer een hoop nieuwe fans te maken. Uiteindelijk moet AMD al die investeringen gaan terugverdienen en daarom gaat het nu de concurrentie aan op de servermarkt, een markt waar Intel heer en meester is met een totale dominantie. De vraag is nu alleen hoelang nog?

AMD laat zien dat Intel de afgelopen jaren heeft zitten snurken en dat het gebrek aan concurrentie ervoor gezorgd heeft dat Intel ook niet meer zo hard is gaan lopen. Dat het vooral veel geld heeft verdiend met weinig innoverende processoren. AMD wil nu laten zien dat het beter kan en daarom introduceert het acht AMD EPYC-processoren die op elk prijspunt de vloer aanvegen met de Intel Xeon-modellen.

De kloksnelheid van deze nieuwe modellen loopt uiteen van 2,1 tot 2,9 GHz, de goedkoopste is de AMD EPYC 7251, dit is een octa-core processor met 16 threads en een kloksnelheid van 2,1 GHz en een turbo van 2,9 GHz. De meest krachtige AMD EPYC-processor is de AMD EPYC 7601, deze processor beschikt over 32 rekenkernen en 64 threads, de kloksnelheid is 2,2 GHz met een turbo van 3,2 GHz. Verder beschikken de processoren over 128 PCIe-lanes en acht kanalen voor DDR4-werkgeheugen.

AMD stelt dat het elke 2-socket Xeon-configuratie kan verslaan met één EPYC-processor. De verschillen in prestaties liggen tussen de 23 en 70 procent. De vergelijking die gedaan is, is wel gebaseerd op Broadwell Xeons, de Skylake Xeon-processoren moeten later dit jaar op de markt komen en zullen het gat ongetwijfeld kleiner maken. Wel lijkt Intel nu wat beter zijn best te moeten gaan doen, want AMD heeft met de Zen-architectuur en de nieuwe productiepartners grote stappen gezet op de processormarkt.

Intel domineert op dit moment in de servermarkt door gebrek aan concurrentie. Veel bedrijven hebben de afgelopen jaren standaard Intel processoren gekocht want er was geen beter alternatief. Er wordt echter door veel bedrijven fors geïnvesteerd in nieuwe datacenters en cloudservices, waarvoor een enorme servercapaciteit vereist is, deze partijen gaan ongetwijfeld nu kijken naar AMD-processoren en voor AMD is elke order meer winst dan het afgelopen jaar had. Voor Intel valt er veel te verliezen.