Samsung komt met standalone virtual reality-headset

Samsung is al enkele jaren bezig met virtual reality. In 2014 brachten ze de eerst versie van de Gear VR uit. Dit was een headset die op de Samsung Galaxy Note 4 moest worden aangesloten en zo virtual reality-toepassingen kon afspelen. Het product was ontwikkeld in samenwerking met virtual-reality bedrijf Oculus, dat tegenwoordig in handen is van Facebook. Nu gaan er geruchten dat Samsung volgend jaar een losse virtual reality-headset voorzien van hogeresolutiescherm zal uitbrengen.

Tegenwoordig zijn er verschillende Gear VR uitvoeringen te koop, die allemaal een Smartphone nodig hebben om gebruikt te kunnen worden. Het verschilt echter per model met welk toestel ze compatibel zijn. Het gerucht gaat dat Samsung begin volgend jaar met losse VR-headset zal gaan komen. Deze is dan voorzien van een eigen scherm, sensoren en chipset.

2000 pixels per inch

Er wordt gezegd dat het scherm van de losse Gear VR een zeer hoge resolutie zal krijgen. Het gaat hier blijkbaar om een OLED-scherm met een pixeldichtheid van 2000 pixels per inch. Dit terwijl de huidige Gear VR sets niet boven de 570 pixels per inch uitkomen. Ook de Oculus Rift, de VR-bril die in combinatie van een gaming-pc gebruikt wordt, komt met zijn 460 pixels per inch niet in de buurt.

Volgens Samsung zouden schermen die voorzien zijn van een dichtheid die hoger is dan 1000 pixels per inch ervoor zorgen dat misselijkheid tijdens het spelen wordt voorkomen. Tevens zou het realistischer zijn.

Qua benodigde rekenkracht is er inmiddels ook de nodige progressie gemaakt. Waar men vroeger nog een zware gaming-pc nodig had om geavanceerde virtual reality games af te spelen, heeft Google een techniek ontwikkeld waarmee het mogelijk is om hoge resolutie beelden weer te geven op een smartphonechipset.

Nu we het toch over Google hebben: er gingen begin deze maand geruchten dat Google zou werken aan een hoge resolutiescherm voor virtual reality. Dit zouden ze samen met een ‘partner’ doen. Of deze partner Samsung is, valt op dit moment niet te achterhalen. Toch is er dus wel een kans dat de twee momenteel samenwerken aan een nieuwe virtual-reality set.