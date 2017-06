Microsoft werkt aan virtual reality standaard

Apps & Software

Microsoft heeft patent aangevraagd op de merknaam Direct Reality. Het gaat om een standaard voor virtual reality-apparaten. Die ontbreekt tot dusverre met fragmentatie van de markt als gevolg. Voor consumenten is het dan ook belangrijk dat er een overkoepelende standaard komt, zodat de verschillende platformen en games beter op elkaar afgestemd worden.

Om die reden ontwikkelt Microsoft volgens Xbox-baas Phil Spencer op dit moment zo’n overkoepelende VR-standaard. Dat meldt Spencer volgens Venture Beat. De bedoeling is om een platform te ontwikkelen dat wat functionaliteit betreft gelijkenissen vertoont met de DirectX API, en moet ontwikkelaars helpen software te bouwen voor meerdere VR-headsets tegelijk. DirectX doet iets soortgelijks voor uiteenlopende GPU’s.

Spencer legt de ontwikkeling van het platform als volgt uit: “Als ik een geweldige monitor koop en hem aan mijn PC koppel, maak ik me er geen zorgen over of Windows hem begrijpt en over de vraag welke games erop gespeeld kunnen worden. Windows zou als een platform alle HMD’s moeten ondersteunen en tot nu toe krijgen we alleen maar positieve feedback van de teams van Oculus en Valve.”

Fragmentatie is op dit moment een probleem binnen de VR-industrie. Er zijn veel headsets beschikbaar, maar ze zijn niet onderling compatibel. Het gevolg is dat bepaalde software niet werkt op alle headsets. Als je als gebruiker dus over een bepaalde headset beschikt, kan het voorkomen dat software die je koopt er niet voor beschikbaar is. De ontwikkeling van een overkoepelende standaard moet daar verandering in brengen.