Gelekte foto’s onthullen design iPhone 8

Er zijn twee foto’s online gelekt die de nieuwe iPhone onthullen. Het volgende vlaggenschip van Apple lijkt eindelijk een nieuw design te krijgen en ziet er iets anders uit dan voorgaande modellen. De gelekte foto’s tonen een scherm dat bijna het hele scherm bedekt en geen thuisknop of vingerafdrukscanner.

De twee foto’s werden online gezet op Twitter door lekker OnLeaks, die verder niets meldde over de specificaties van het toestel. Benjamin Geskin, die ook regelmatig details en foto’s plaatst van grote smartphones, stelt dat het een dummy is van de iPhone 8 en dus niet het daadwerkelijke apparaat. Of het nou een dummy is of niet, de foto’s onthullen wel het design van de smartphone, zoals die er waarschijnlijk uit zal komen te zien.

Geruchten over de volgende iPhone zijn er verder meer dan genoeg. Het zou gaan om een toestel met een edge-to-edge display (precies zoals onderstaande beelden tonen). De vingerafdrukscanner ontbreekt daarbij op de voorkant en wordt mogelijk in het scherm, of op de achterkant geïntegreerd. Zeker is dat nog niet, de technologie schijnt ingewikkeld te zijn en de ontwikkeling ervan zou nog niet rond zijn.

Ook hebben we vaker gehoord dat de volgende iPhone draadloos opgeladen kan worden. Daarvoor sloot Apple zich aan bij het consortium achter de Qi-standaard voor draadloos laden. Verder zou het toestel waterdicht zijn, net als zijn voorganger dat al is. De iPhone 8 zou ook voorzien worden van een gezichtsherkenningscamera, die de weggevallen functionaliteit van de vingerafdrukscanner moet vervangen.

Over de prijs van de iPhone 8 is tot slot nog wat onzekerheid. Eerst waren er verhalen dat het toestel in de goedkoopste variant 1.000 dollar zou gaan kosten en daarmee de duurste high-end smartphone tot nu toe zou worden. Later hoorden we dat het apparaat iets goedkoper zou worden, en dat de prijs zo rond de 900 dollar komt te liggen. Zekerheid laat nog een paar maanden op zich wachten; waarschijnlijk onthult Apple het toestel in september.