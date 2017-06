Delen broncode Windows 10 online gelekt

Apps & Software

Een foutje met mogelijk grote gevolgen: de broncode van Windows 10 stond tijdelijk deels online. Ondertussen zijn de gegevens weer offline gehaald, en heeft Microsoft het lek bevestigd. Het lekken van de software zal volgens Microsoft zelf geen schadelijke gevolgen hebben.

In eerste instantie claimde de site The Register dat er maar liefst 32TB aan data gelekt werd, waaronder nog niet uitgebrachte versies van de broncode. De code kwam terecht op de site Beta Archive, maar werd daar vrij snel nadat hij online verscheen weer verwijderd. Waar The Register het over 32TB aan data heeft, stelt Andrew Whyman, de eigenaar van Beta Archive, dat het gaat om slechts 1,2GB aan gegevens. Hij laat weten de gegevens ondertussen offline gehaald te hebben en daar niet toe gedwongen te zijn door Microsoft.

Volgens Beta Archive ging het niet om de complete broncode van het besturingssysteem. Het gaat volgens hen om delen van bètaversies van het systeem, die dan ook niet meer up-to-date zouden zijn. Ook Microsoft heeft ondertussen tegenover The Verge bevestigd dat er delen van de broncode gelekt zijn. Zelf stelt het dat het gaat om code die al gedeeld werd via het Shared Source initiatief.

Als onderdeel van dat initiatief kunnen partnerbedrijven, regeringen en andere klanten delen van de broncode inzien. Het zou specifiek gaan om de code voor drivers, PnP-code, stacks voor onder meer usb en wifi en code om Windows Mobile aan het werken te krijgen. Het is niet zeker of de code moedwillig online is gezet en of het een erg pijnlijk lek is voor Microsoft, daar de gegevens al deels beschikbaar waren. Beta Archive stelt in elk geval in zijn bericht hierover dat aangezien het gaat om bètaversies, dit geen enkel gevaar op zou moeten leveren voor gebruikers van Windows 10.