‘Meer tijd nodig voor verkoop chipafdeling Toshiba’

De zelfopgelegde deadline van Toshiba om deze week nog met een definitief bericht te komen rond de verkoop van zijn chipafdeling wordt vermoedelijk niet gehaald. Er is meer tijd nodig om de details van de deal uit te werken.

Dit meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen binnen de bedrijven die bekend zijn met de materie. Bain Capital en het consortium van Japanse investeerders zou meer tijd nodig hebben om de structuur van de deal uit te werken. Dat terwijl Toshiba vorige week nog liet weten uiterlijk op woensdag 28 juni een deal te willen sluiten. Die zou in maart 2018 afgerond moeten zijn.

Toshiba lijkt dus iets langer nodig te hebben om zijn chipafdeling te verkopen aan dat consortium. De reden achter dat uitstel ligt volgens de bronnen van Bloomberg in het feit dat het consortium uiterst zorgvuldig te werk wil gaan. In totaal zouden de bedrijven zo’n 19 miljard dollar over hebben voor de chipafdeling van Toshiba.

Mocht die investering doorgaan, lijken de problemen van Toshiba voorlopig voorbij te zijn. Het bedrijf heeft snel geld nodig om verliezen binnen zijn nucleaire afdeling goed te kunnen maken. Die verkoop kon echter niet zomaar: de Japanse regering had laten weten een stokje te zullen steken voor een eventuele verkoop aan een niet-Japans bedrijf. Vandaar ook dat Toshiba, in weerwil met mede-eigenaar Western Digital, besloten heeft zijn chipafdeling van de hand te doen aan dat consortium waarin de Japanse overheid indirect ook zetelt.

Western Digital is nog altijd niet blij met de keuzes van Toshiba. De chipafdeling werd jaren geleden opgericht door Toshiba en SanDisk, die beiden voor 50% eigenaar waren van de afdeling. Later werd SanDisk overgenomen door Western Digital, dat daarmee de chipafdeling in eigendom kreeg. Het liet weten zichzelf de enige overnamekandidaat te vinden, maar daar zijn Toshiba en de Japanse overheid dus niet over eens. Western Digital spande om die reden een rechtszaak aan in de Verenigde Staten, die nog niet afgelopen is. Wellicht dat de overname door het Japanse consortium dan ook nog op zich laat wachten op de afronding van deze zaak.