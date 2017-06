IBM bouwt blockchainnetwerk voor bankenconsortium

Business

Een consortium dat bestaat uit zeven grote Europese banken, waaronder het Nederlandse Rabobank, hebben IBM gekozen om een gezamenlijk blockchainnetwerk te bouwen. Het platform moet import- en exportprocessen makkelijker, betrouwbaarder en efficiënter maken voor het MKB.

Het consortium, dat zichzelf de Digital Trade Chain noemt, bestaat naast de Rabobank ook uit Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Société Générale en Unicredit. Zij denken dat geld- en goederenstromen binnen dit nieuw te bouwen netwerk ook transparanter worden. Dat komt volgens Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter van Rabobank, omdat blockchain ideaal is voor “processen en toepassingen waarbij meerdere partijen in een keten samenwerken en veel documenten en contracten gewisseld worden.”

Om ervoor te zorgen dat het Digital Trade Chain-netwerk er komt en duizenden klanten van de zeven banken kan helpen, heeft het consortium IBM ingeschakeld om te helpen dit systeem in productie te brengen. “IBM verwacht het platform eind dit jaar operationeel te kunnen laten zijn”, aldus Draijer in de aankondiging.

De toepassing zal bij de meeste banken draaien in de IBM cloud en is ontworpen om bij een handelstransactie de betrokken partijen met elkaar te verbinden, zowel online als via mobiele apparaten. Ze vereenvoudigt de handelsfinancieringsprocessen door de handelstransacties efficiënt te beheren, op te volgen en te garanderen.

Het Digital Trade Chain consortium denkt daarmee volop kansen te bieden aan het MKB, dat gewoonlijk te maken heeft met meer beperkingen op het gebied van kredietverlening dan andere klantgroepen. Hiermee hebben ze een eenvoudig platform ter beschikking, dat een geconsolideerd overzicht van de handelstransacties biedt. Dat zou de toegang tot kapitaal verhogen en risico’s inperken.

Het Digital Trade Chain-netwerk wordt gebouwd op Hyperledger Fabric v1.0.0, een open source blockchain structuur en een van de vijf Hyperledger-projecten van de Linux Foundation. Naar verwachting zullen er nog meer banken uit andere landen bijkomen, en ook diverse handelspartners.