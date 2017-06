Apple maakt publieke bèta iOS11 beschikbaar: wat zijn de grootste wijzigingen?

Apps & Software

Apple heeft vandaag de publieke bèta van iOS 11 vrijgegeven. Dat betekent dat nu niet alleen ontwikkelaars, maar ook het bredere publiek toegang heeft tot de proefversie van het besturingssysteem van Apple. We zetten de belangrijkste vernieuwingen op een rij.

iOS 11 brengt interessante veranderingen voor gebruikers iPads en iPhones. Wanneer het precies definitief uitgerold wordt is nog niet bekend, al gaan we er vanuit dat het gepaard gaat met de lancering van de nieuwe iPhones in september.

Controlecentrum & notificaties

Voor het eerst sinds 2013 gaat Apple het controlecentrum en de notificaties aanpakken. Het controlecentrum zag er tot nu toe vooral wat onhandig uit en was omslachtig in gebruik doordat zoveel informatie op verschillende pagina’s stond.

Apple heeft besloten dat te stroomlijnen en geeft gebruikers nu meer opties, en zet alles op één pagina. Met 3D-touch is het voor mensen met de nieuwste iPhones straks ook mogelijk om extra opties te zien bij het langer indrukken van de opties. Ook het overzicht met notificaties is iets aangepast. Nu ziet het er wat overzichtelijker uit en is het toegankelijker vanaf het lockscreen.

Meer Siri

De digitale assistent van Apple moet nog slimmer worden. Siri gaat middels machine learning meer leren over individuele gebruikers en hun gedrag. Zo moeten er beter suggesties gedaan worden voor apps die je bijvoorbeeld kan openen. Siri moet daarvoor gebruik maken van de zoekopdrachten binnen Safari.

Meer mogelijk in Maps

Er komt een geinige extra functie naar Maps, vooralsnog overigens wel alleen naar de Verenigde Staten. Binnen de kaartenapp van Apple zijn nu ook plattegronden van winkelcentra te zien. Belangrijker wellicht is de update met meer navigatiemogelijkheden en informatie over snelheidslimieten.

Augmented Reality

Ook interessant is de toevoeging van augmented reality aan iOS. Apple maakt ARkit beschikbaar voor ontwikkelaars. Zij kunnen daarmee AR-apps ontwikkelen voor iOS. Een voorbeeld dat Apple zelf gaf tijdens de presentatie van iOS11, hield in dat gebruikers hun camera kunnen richten op bijvoorbeeld een leeg vel papier. Daarop kunnen ze dan digitaal tekenen.

Nieuwe opslagmethode

Tot slot is er een nieuwe opslagmethode in iOS11. Het gaat om nieuwe bestandformaten voor foto’s en video’s. Video’s worden voortaan opgeslagen in het h.265-formaat, waardoor ze wat kleiner zijn. Foto’s krijgen een speciaal ontworpen en soortgelijk bestandsformaat en zouden ook kleiner worden.