Cisco en Apple gaan meer samenwerken

Cisco en Apple gaan voortvarend te werk als het aankomt op een integratie van diensten van de bedrijven. Apple CEO Tim Cook en Cisco CEO Chuck Robbins hebben “een reeks mogelijkheden” geïdentificeerd om de kennis van de bedrijven op gebieden als security, netwerken, analytics en zakelijke software te combineren.

Dit vertelde Cisco CEO Chuck Robbins tegenover ZDNet. Hij sprak na een keynote op de eerste dag van Cisco Live Las Vegas met de Apple-baas. “Tim en ik hebben de afgelopen paar uur met elkaar gesproken en we zien op de eerste plek dat we kunnen samenwerken om innovatie voor onze klanten te creëren door samen te werken – en we hebben meerdere mogelijkheden gevonden de afgelopen twee uur.”

Volgens Robbins zijn twee belangrijke punten in het partnerschap dat Cisco-apparaten kunnen gaan draaien op iOS en dat de integratie van Cisco security met Apple-apparaten diepgaander zou moeten worden. De gedachte is om meer nadruk te leggen om analytics, om bijvoorbeeld wifi beter te laten werken.

Ook Tim Cook sprak over de samenwerking en vertelde aan Reuters dat de bedrijven veel resultaten kunnen halen. “De gedachte die we delen is, dat als je bedrijf Cisco en Apple-diensten afneemt, de combinatie van die twee de kosten van cybersecurity lager zou moeten maken,” aldus Cook. “Dat is iets waar we wat tijd en energie en gaan steken.”

Specifiek richt de samenwerking zich op dit moment op verzekeringsmaatschappijen. “We werken al samen met zwaargewichten binnen de verzekeringsindustrie […] om robuuster beleid aan onze klanten te kunnen bieden,” stelt Cisco. Het bouwt op dit moment aan securitysystemen voor verzekeringsmaatschappijen die kunnen controleren of hun systemen zo opgezet worden als gepland.