Apple neemt bedrijf over dat technologie ontwikkelt voor eye-tracking

Apple heeft in alle stilte het Duitse bedrijf SensoMotoric Instruments (SMI) overgenomen. Dat specialiseert zich in de ontwikkeling van het volgen van oogbewegingen en past daarbij binnen een aantal geruchten rond Apple. Het bedrijf van CEO Tim Cook zou zich bezighouden met de ontwikkeling van een eigen augmented reality headset en daar is het volgen van oogbewegingen cruciaal voor.

Apple bevestigde de overname tegenover de site Axios, nadat daar eerder al geruchten over waren vanuit MacRumors. “Apple neemt van tijd tot tijd kleinere technologiebedrijven over en gewoonlijk bespreken we onze bedoelingen en plannen niet,” aldus een vertegenwoordiger van Apple tegenover Axios. Hoeveel geld er met de overname gemoeid is weten we niet.

De overname van het in 1991 opgerichte Duitse bedrijf werd door MacRumors ontdekt. Het bedrijf heeft een bril ontwikkeld die de oogbewegingen van de drager bijhoudt. Dat is cruciaal voor augmented reality, want alleen zo ‘weet’ het systeem waar bepaalde objecten geprojecteerd moeten worden.

In het verleden vertelde Tim Cook al eens dat hij gelooft dat AR de toekomst heeft. Hij vertelde dat de technologie vooral van belang is omdat het mensen toestaat met elkaar te communiceren, maar tegelijk objecten voor ons te zien die er niet zijn. De samenvoeging van de digitale en de echte wereld krijgt zo beter vorm.

Later kwam er nog het bericht dat Apple in het geheim werkt aan een augmented reality headset waar het al intern proeven mee uitvoerde. Dat het bedrijf binnen iOS11 ook speciale AR-functionaliteiten heeft toegevoegd, zorgt dat de verhalen daarover alleen maar aan kracht winnen.