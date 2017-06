Toshiba klaagt Western Digital aan voor frustreren overnamegesprekken chipafdeling

Business

Het is een wending die er al een tijdje aan zat te komen, maar nu officieel is: Toshiba klaagt Western Digital aan. Het beschuldigt het Amerikaanse bedrijf ervan het proces rond de verkoop van de chipafdeling bewust te frustreren. Toshiba eist daarvoor een schadevergoeding van zo’n 943 miljoen euro.

In een persbericht stelt Toshiba dat Western Digital zich continu en bewust bemoeid heeft met het verkoopproces van de chipafdeling. In de aanklacht valt ook te lezen dat Western Digital zijn recht op bemoeienis met de verkoop overdreven zou hebben. Toshiba stelt zelf volledig in zijn recht te staan in de verkoop van zijn aandeel in de chipafdeling die het voor de helft in handen heeft. Voor de andere helft is de afdeling in handen van WD-dochter SanDisk.

De rechtszaak die Toshiba aanspant gaat overigens nog verder dan alleen het frustreren van de overnamepogingen. Er wordt ook gesteld dat Western Digital zich op onrechtmatige wijze handelsgeheimen toegeëigend heeft. Medewerkers van SanDisk met kennis van handelsgeheimen van de chipafdeling zouden overgeplaatst zijn naar WD. Ook dit zou niet mogen en dus wil Toshiba dat de toegang van WD-medewerkers tot bepaalde faciliteiten ontzegd kan worden.

Extra vervelend voor Toshiba is dat het nog altijd geen overeenstemming heeft bereikt met het consortium dat bestaat uit investeringsmaatschappijen van de Japanse overheid en Bain Capital. De onderhandelingen daarover duren nog altijd voort en het is niet zeker wanneer hier uitsluitsel over komt. De bedoeling was dat de overnamegesprekken uiterlijk vandaag afgerond zouden worden, al hoorden we maandag al dat men die doelstelling niet zou halen.

Overigens klaagde Western Digital zelf Toshiba al aan rond de overnamepogingen. Die zaak moet nog dienen voor de rechter in de Verenigde Staten, maar draait erom dat WD vindt dat het inspraak zou moeten hebben over de overnamekandidaten. Mogelijk is die rechtszaak ook de reden waarom het consortium nog niet akkoord is met de 18 miljard dollar kostende overname; eerder hoorden we dat de Japanse overheid wil dat het dispuut tussen WD en Toshiba bijgelegd wordt, alvorens de overname afgerond wordt.