Eerste smartphones met vingerafdrukscanner onder scherm in zomer 2018 op de markt

Volgende zomer mogen we de eerste vingerafdrukscanners onder het scherm van smartphones verwachten. Dat heeft chipmaker Qualcomm aangekondigd tijdens het Mobile World Congress Shanghai. De verwachting is dat de nieuwe sensoren werken achter een display, door metaal en glas en zelfs onderwater.

Qualcomm stelt tegenover CNET te verwachten dat de eerste sensoren die onder een display geplaatst kunnen worden in de zomer van 2018 in smartphones geplaatst worden. Het bedrijf zelf zou de technologie grotendeels aan het werken hebben gekregen, en verwacht dit in de loop van oktober uit te kunnen rollen naar fabrikanten.

De vingerafdrukscanner onder het scherm van een smartphone plaatsen wordt gezien als de volgende grote stap binnen smartphones. De duurste smartphones beschikken over steeds grotere schermen in een behuizing die niet significant groter wordt. Dat betekent dat toestellen steeds smallere schermranden krijgen en dientengevolge blijft er steeds minder ruimte over voor een thuisknop met geïntegreerde vingerafdrukscanner.

Dit feit bracht Samsung er al toe de vingerafdrukscanner op zijn Samsung Galaxy S8 naar de achterkant van het toestel te verplaatsen. Verwacht wordt dat Apple een soortgelijke zet maakt met zijn iPhone 8, die vermoedelijk in de loop van september gepresenteerd wordt.

De technologie die Qualcomm heeft ontwikkeld voor de vingerafdrukscanners maakt gebruik van ultrasone sensoren. Die kunnen niet alleen de vingerafdruk lezen, maar ook de hartslag van een persoon meten. De sensoren kunnen al scannen door 800 micrometer aan glas, een verdubbeling van wat eerst mogelijk was.